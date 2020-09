Tornano le mascherine obbligatorie anche in Calabria

L’aumento dei contagi sta portando le Regioni (e alcuni comuni) a un ritorno a provvedimento che prevedono l’obbligatorietà dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale. Dopo il caso della Campania (con il documento firmato giovedì da Vincenzo De Luca) e di Genova (dove Toti e Bucci ha disposto l’uso della mascherina nelle zone del centro storico e del porto Antico), torna la mascherina obbligatoria in Calabria. Lo prevede l’ultima ordinanza firmata dalla Presidente Jole Santelli.

Nel documento, pubblicato sul sito ufficiale della Regione, si legge: sin dispone «L’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti».

Mascherina obbligatoria in Calabria, l’ordinanza di Jole Santelli

La misura sarà in vigore fino a mercoledì 7 ottobre, nella speranza che la curva epidemiologica nella Regione intraprenda nelle prossime due settimane un trend in calo. Anche se i numeri in Calabria sono migliori rispetto al resto d’Italia. Oggi, per esempio, solamente 10 dei quasi 2mila nuovi contagi sparsi in tutto il nostro Paese, provengono dalla punta dello Stivale. Il dato sui decessi, inoltre, è ottimo da quasi tre settimane: zero morti negli ultimi venti giorni.

La misurazione della febbre negli uffici

Il testo dell’ordinanza n.68, oltre alla mascherina obbligatoria in Calabria dispone anche la misurazione della temperatura all’ingresso degli uffici, sia per i dipendenti che per il pubblico. Per quel che riguarda le restanti disposizioni occorre sottolineare come il vincolo del dispositivo di protezione valga dai 6 anni in su, mentre tutti gli altri potranno utilizzare anche le mascherine di comunità (non solo quelle usa e getta chirurgiche, ma anche quelle in stoffa riutilizzabili).

