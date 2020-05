Cosa vuol dire che, da oggi, a chi vive nel Regno Unito potrà essere imposta la quarantena

A partire da oggi ogni cittadino britannico o che risiede in Gran Bretagna potrà ricevere una chiamata dalle autorità – un po’ come le chiamate dalla Croce Rossa in Italia – che impone di rimanere in auto-isolamento fino a 14 giorni. L’idea rientra nell’ambito della preparazione alla fase 2, che comincerà dal 1° giugno. Previste le riaperture di negozi all’aperto e concessionarie di auto. Per gli altri negozi, bar e ristoranti se ne parlerà poi, con una probabile eccezione per le birrerie che è ancora da valutare.

Come funziona il tracciamento in Gran Bretagna?

Posto che il sistema non è ancora stato perfezionato ma, complice l’avvicinarsi della fase 2, la decisione di lanciarlo è stata ugualmente presa. Come funziona? Ogni cittadino britannico o residente nel Regno Unito potrà ricevere una chiamata dalle autorità in cui gli si comunica che dovrà rimanere in auto-isolamento per massimo 14 giorni. Quando avviene? Se un’altra persona che manifesta sintomi lo segnala alla sanità e risulta positiva. La chiamata, in pratica, la riceveranno i “contatti diretti” recenti delle persone che si rivelano positive. L’obbligo varrà anche se non si manifestano sintomi e se si ha già avuto e superato il Covid-19 poiché, come sostiene il governo, «l’immunità non è affidabile».

Dubbi su come stabilire il “contatto diretto”

Posto che per contatto diretto si intende con una persona al di fuori del nucleo familiare a una distanza inferiore ai due metri per almeno 15 minuti, come si può imporre un simile provvedimento? Ci si affida, come ormai è necessario fare, al senso civico dei cittadini. La richiesta potrebbe risultare alquanto ipocrita, considerato quello che è avvenuto con Dominic Cummings, che Boris Johnson ha difeso con tutte le sue forze nonostante avesse infranto il lockdown. Per chi non rispetta la quarantena imposta si è parlato di possibili sanzioni amministrative. Appare evidente come il sistema sia fallace, considerato che le persone infette possono mentire su chi hanno o non hanno incontrato – volendo esercitare il diritto alla privacy -.

(Immagine copertina da un video sul profilo Facebook di Boris Johnson)