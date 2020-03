L’annuncio di Boris Johnson: «Sono positivo al Covid-19» | VIDEO

Anche il premier britannico Boris Johnson è stato contagiato. Il tampone sul Coronavirus effettuato nelle scorse ore ha dato esito positivo. Le sue condizioni di salute sono buone e da Londra fanno sapere che ha accusato solo lievi sintomi che non lo hanno costretto al ricovero ospedaliero. Per il momento resterà in isolamento nella sua abitazione in attesa di una valutazione più approfondita del suo stato clinico.

La notizia è stata riportata dall’agenzia Reuters che ha sottolineato come Boris Johnson avesse accusato i primi sintomi nella giornata di ieri. Il tutto è stato confermato dallo stesso premier britannico con un messaggio sui suoi canali social: «Sono in autoisolamento, ma continuerò a guidare la risposta del governo, in videoconferenza, nella lotta a questo virus».

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

