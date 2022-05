Quanto pesano i social e TikTok nelle elezioni in Colombia?

Quando influisce TikTok nelle elezioni in Colombia

Per mesi i sondaggi hanno fatto intendere che il ballottaggio sarebbe stato tra Gustavo Petro, il contendente di sinistra in testa fin dall’inizio, ed il suo avversario, il candidato conservatore Federico «Fico» Gutiérrez. Dopotutto, quest’ultimo si candidava per una coalizione di partiti conservatori avendo a disposizione tutte le risorse e l’esperienza politica di quelli. Rodolfo Hernández, invece, si presentava come un candidato indipendente. Ma le circostanze che avrebbero dovuto ostacolare la campagna di Hernández hanno, in realtà, finito per consolidarla. In quanto indipendente, ha avuto meno visibilità sui mass media rispetto agli altri candidati e, poi, non ha tenuto incontri tradizionali né ha preso parte a dibattiti tv, diffondendo la sua campagna esclusivamente su TikTok. Proprio grazie ai suoi video TikTok, i suoi followers sono cresciuti sempre di più fino a superare il mezzo milione, mentre i suoi post hanno registrato più di quattro milioni di Mi piace. Il favore del popolo è stato raggiunto anche grazie ai racconti su sua figlia Juliana Hernández la quale, nel 2004, a soli 23 anni, veniva rapita dall’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), la più piccola delle due principali forze ribelli di sinistra della Colombia. Rodolfo Hernández ha anche raccontato che l’ELN gli aveva chiesto un riscatto di 2 milioni di dollari, che però lui si era rifiutato di pagare. Di Juliana, studentessa di giurisprudenza, non si è più saputo nulla tant’è che si presume morta.