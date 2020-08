La nuova serie A slitta di una settimana (per ora)

Per ora, ci sarà una sola settimana di slittamento. Poi si vedrà. Il consiglio di Lega di oggi ha deciso quando inizia la Serie A 2020/2021. Inizialmente, si era parlato del 12 settembre come data di start. Oggi, dalla riunione degli associati alla Lega è emerso che il prossimo campionato slitterà di almeno una settimana: la nuova data indicata è quella del 19 settembre: poco più di un mese e mezzo, dunque, per rivedere le squadre in campo.

Quando inizia la serie A: la Lega per lo slittamento al 19 settembre

Tra i presidenti di Serie A c’era chi auspicava un rientro in campo più dilazionato nel tempo. Inter, Roma, Juventus, Napoli e Atalanta stanno continuando la loro avventura europea (alcune di queste squadre potrebbero arrivare a giocare fino al 21 o al 23 agosto, date delle finali di Europa League e di Champions League. Per questo motivo, avrebbero all’incirca 20 giorni per preparare la nuova stagione.

Per il momento, in ogni caso, si è deciso di fissare l’inizio del campionato il 19 settembre, con due punti fermi da cui partire: il primo, che in caso di nuova ondata di coronavirus è opportuno iniziare il campionato con un congruo anticipo, per evitare che le possibili sospensioni possano condizionare la stagione come accaduto quest’anno; la seconda è che a metà 2021 – nel mese di maggio – ci saranno i campionati europei per le nazionali: impossibile arrivare lunghi e troppo a ridosso di questa data.

Al momento, è prevista anche una sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio, con il rientro anticipato in campo (rispetto alla data del 6 gennaio) proprio per far fronte a questo inizio posticipato. Ovviamente, si tratta di un calendario che prende in considerazione l’attuale quadro epidemiologico.