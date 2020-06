Serie A, si riparte: le date e gli orari di un campionato completamente nuovo

Sarà un campionato ricco di incognite. La prima, quella che fa più paura, è quella del coronavirus, che potrebbe ripresentarsi sotto forma di contagio in qualsiasi momento della nuova stagione, costringendo una o più squadre a fermarsi. La seconda è quella del nuovo format per date e orari Serie A, scelti dalla Lega per cercare di mitigare l’effetto caldo inevitabile in un periodo di tempo tradizionalmente dedicato alla preparazione atletica per la stagione successiva. Si parte il 22 giugno con l’ottava giornata di ritorno, slot e orari completamente diversi. Ecco il quadro completo.

La prima partita della nuova fase di questa Serie A sarà Torino-Parma, che si giocherà sabato 20 giugno alle ore 19:30. Alle due squadre sarà affidata simbolicamente la ripartenza del campionato di calcio dopo il lungo stop. L’ultima partita giocata, infatti, è stata Sassuolo-Brescia lo scorso 9 marzo.

Date e orari Serie A, si riparte con i recuperi

20-21 giugno, Recuperi 25esima giornata Serie A:

Sabato 20 giugno, ore 19:30: Torino-Parma

Sabato 20 giugno, ore 21:45: Verona-Cagliari

Domenica 21 giugno, ore 19:30: Atalanta-Sassuolo

Domenica 21 giugno, ore 21:45: Inter-Sampdoria

Date e orari Serie A, il nuovo campionato

27^ giornata (22-24 giugno)

Fiorentina-Brescia (lunedì 22, ore 19.30 – SKY)

Lecce-Milan (lunedì 22, ore 19.30 – SKY)

Bologna-Juventus (lunedì 22, ore 21.45 – SKY)

Spal-Cagliari (martedì 23, ore 19.30 – SKY)

Verona-Napoli (martedì 23, ore 19.30 – DAZN)

Genoa-Parma (martedì 23, ore 21.45 – DAZN)

Torino-Udinese (martedì 23, ore 21.45 – SKY)

Inter-Sassuolo (mercoledì 24, ore 19.30 – DAZN)

Atalanta-Lazio (mercoledì 24, ore 21.45 – SKY)

Roma-Sampdoria (mercoledì 24, ore 21.45 – SKY)

28^ giornata (26-28 giugno)

Juventus-Lecce (venerdì 26 giugno, ore 21.45 – SKY)

Brescia-Genoa (sabato 27 giugno, ore 17.15 – SKY)

Cagliari-Torino (sabato 27 giugno, ore 19.30 – SKY)

Lazio-Fiorentina (sabato 27 giugno, ore 21.45 – DAZN)

Milan-Roma (domenica 28 giugno, ore 17.15 – DAZN)

Napoli-Spal (domenica 28 giugno, ore 19.30 – SKY)

Sampdoria-Bologna (domenica 28 giugno, ore 19.30 – SKY)

Sassuolo-Verona (domenica 28 giugno, ore 19.30 – DAZN)

Udinese-Atalanta (domenica 28 giugno, ore 19.30 – SKY)

Parma-Inter (domenica 28 giugno, ore 21.45 – SKY)

29^ giornata (30 giugno-2 luglio)

Torino-Lazio (martedì 30 giugno, ore 19.30 – SKY)

Genoa-Juventus (martedì 30 giugno, ore 21.45 – SKY)

Inter-Brescia (mercoledì 1 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Bologna-Cagliari (mercoledì 1 luglio, ore 19.30 – SKY)

Fiorentina-Sassuolo (mercoledì 1 luglio, ore 21.45 – SKY)

Lecce-Sampdoria (mercoledì 1 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Verona-Parma (mercoledì 1 luglio, ore 21.45 – SKY)

Spal-Milan (mercoledì 1 luglio, ore 21.45 – SKY)

Atalanta-Napoli (giovedì 2 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Roma-Udinese (giovedì 2 luglio, ore 21.45 – SKY)

30^ giornata (4-5 luglio)

Juventus-Torino (sabato 4 luglio, ore 17.15 – SKY)

Sassuolo-Lecce (sabato 4 luglio, ore 19.30 – SKY)

Lazio-Milan (sabato 4 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Inter-Bologna (domenica 5 luglio, ore 17.15 – DAZN)

Brescia-Verona (domenica 5 luglio, ore 19.30 – SKY)

Cagliari-Atalanta (domenica 5 luglio, ore 19.30 – SKY)

Parma-Fiorentina (domenica 5 luglio, ore 19.30 – SKY)

Sampdoria-Spal (domenica 5 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Udinese-Genoa (domenica 5 luglio, ore 19.30 – SKY)

Napoli-Roma (domenica 5 luglio, ore 21.45 – SKY)

31^ giornata (7-9 luglio)

Lecce-Lazio (martedì 7 luglio, ore 19.30 – SKY)

Milan-Juventus (martedì 7 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Fiorentina-Cagliari (mercoledì 8 luglio, ore 19.30, SKY)

Genoa-Napoli (mercoledì 8 luglio, ore 19.30, SKY)

Atalanta-Sampdoria (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, SKY)

Bologna-Sassuolo (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, SKY)

Roma-Parma (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, DAZN)

Torino-Brescia (mercoledì 8 luglio, ore 21.45, SKY)

Spal-Udinese (giovedì 9 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Verona-Inter (giovedì 9 luglio, ore 21.45 – SKY)

32^ giornata (11-13 luglio)

Lazio-Sassuolo (sabato 11 luglio, ore 17.15 – SKY)

Brescia-Roma (sabato 11 luglio, ore 19.30 – SKY)

Juventus-Atalanta (sabato 11 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Genoa-Spal (domenica 12 luglio, ore 17.15 – DAZN)

Cagliari-Lecce (domenica 12 luglio, ore 19.30 – SKY)

Fiorentina-Verona (domenica 12 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Parma-Bologna (domenica 12 luglio, ore 19.30 – SKY)

Udinese-Sampdoria (domenica 12 luglio, ore 19.30 – SKY)

Napoli-Milan (domenica 12 luglio, ore 21.45 – SKY)

Inter-Torino (lunedì 13 luglio, ore 21.45 – SKY)

33^ giornata (14-16 luglio)

Atalanta-Brescia (martedì 14 luglio, ore 21.45 – SKY)

Bologna-Napoli (mercoledì 15 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Milan-Parma (mercoledì 15 luglio, ore 19.30 – SKY)

Sampdoria-Cagliari (mercoledì 15 luglio, ore 19.30 – SKY)

Lecce-Fiorentina (mercoledì 15 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Roma-Verona (mercoledì 15 luglio, ore 21.45 – SKY)

Sassuolo-Juventus (mercoledì 15 luglio, ore 21.45 – SKY)

Udinese-Lazio (mercoledì 15 luglio, ore 21.45 – SKY)

Torino-Genoa (giovedì 16 luglio, ore 19.30 – SKY)

Spal-Inter (giovedì 16 luglio, ore 21.45 – DAZN)

34^ giornata (18-20 luglio)

Verona-Atalanta (sabato 18 luglio, ore 17.15 – SKY)

Cagliari-Sassuolo (sabato 18 luglio, ore 19.30 – SKY)

Milan-Bologna (sabato 18 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Parma-Sampdoria (domenica 19 luglio, ore 17.15 – DAZN)

Brescia-Spal (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Fiorentina-Torino (domenica 19 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Genoa-Lecce (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Napoli-Udinese (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Roma-Inter (domenica 19 luglio, ore 21.45 – SKY)

Juventus-Lazio (lunedì 20 luglio, ore 21.45 – SKY)

35^ giornata (21-23 luglio)

Atalanta-Bologna (martedì 21 luglio, ore 19.30 – SKY)

Sassuolo-Milan (martedì 21 luglio, ore 21.45 – SKY)

Parma-Napoli (mercoledì 22 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Inter-Fiorentina (mercoledì 22 luglio, ore 21.45 – SKY)

Lecce-Brescia (mercoledì 22 luglio, ore 21.45 – SKY)

Sampdoria-Genoa (mercoledì 22 luglio, ore 21.45 – SKY)

Spal-Roma (mercoledì 22 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Torino-Verona (mercoledì 22 luglio, ore 21.45 – SKY)

Udinese-Juventus (giovedì 23 luglio, ore 19.30 – SKY)

Lazio-Cagliari (giovedì 23 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Gli orari delle ultime tre giornate, invece, verranno comunicati in seguito dalla Lega Calcio, nelle prossime settimane.