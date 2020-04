Le opposizioni in Senato attaccano Conte quando fa appello alle loro proposte: caos a Palazzo Madama

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto in Senato per informare i parlamentari in merito ai provvedimenti del governo nell’emergenza coronavirus. Comunicazioni importanti, che riguardano sia il punto sul distanziamento sociale, sia le concrete misure economiche – complessivamente da 75 miliardi di euro – che l’esecutivo sta mettendo in atto per far fronte anche alla crisi dei mercati conseguente all’epidemia. Ma in un momento del suo discorso, la tensione in aula si è tagliata con il coltello. Le forze dell’opposizione hanno attaccato il capo del governo quando quest’ultimo ha parlato dei rapporti tra i vari partiti in questo momento difficile.

Proteste contro Conte in Senato quando ha fatto appello alle opposizioni

Giuseppe Conte ha ringraziato le forze della maggioranza per la collaborazione offerta in questa fase e ha contestualmente ringraziato le opposizioni per l’apporto offerto, affermando che le porte per eventuali proposte sono sempre aperte. A questo punto è scattata una protesta che ha quasi impedito al presidente del Consiglio di andare avanti per qualche minuto. Si è reso necessario l’intervento della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati – che ha mostrato in aula una mascherina di colore rosa – che ha chiesto alle opposizioni di mantenere la calma e permettere al presidente del Consiglio di completare il suo intervento.

Dai banchi di Fratelli d’Italia e Lega, soprattutto, si è levato un coro di proteste, che mirava a sottolineare come le proprie proposte non sono state prese in considerazione dall’esecutivo. Dopo questo momento complesso, il presidente del Consiglio è andato avanti nell’illustrare la sua proposta che verrà portata al Consiglio europeo di giovedì e che potrà vedere una chiara presa di posizione dell’Unione Europea in merito alle misure da prendere per la ripresa economica.