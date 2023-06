Lo “strano” caso dei 22mila che hanno iniziato a seguire Berlusconi su Instagram dopo la sua morte

L’ultimo post pubblicato risale allo scorso 5 giugno. Una sua foto, con in testa un cappello da Carabiniere, per celebrale i 209 anni dell’arma. Un’immagine diventata virale sui social, che ha dato vita alla creazione di numerosi meme. Ma proprio quello scatto risulta essere quello con più like e commenti dell’intero profilo Instagram di Silvio Berlusconi. E fin dai minuti successivi alla notizia del decesso dell’ex Presidente di Forza Italia, quell’account è stato preso d’assalto: nel giro di 24 ore, infatti, oltre 22mila persone hanno iniziato a “seguire” l’ex Presidente del Consiglio sul social delle foto.

Un paradosso, tipico dei social. Secondo la rilevazione effettuata tramite il tool NotJustAnalytics, il 12 giugno del 2023 – il giorno in cui è stata annunciata la morte – il profilo Instagram Berlusconi è passato dai 564.318 follower ai 586.850 follower. Tutto nel giro delle prime 24 ore successive alla notizia del suo decesso.

Dunque, parliamo di una crescita di oltre 22.500 follower nel giro di poche ore. Follower di una pagina di un personaggio appena deceduto. E per capire “l’eccezionalità” di questa storia, mostriamo un grafico a più ampio spettro.

Come si nota dalla linea sul grafico, la crescita dei follower del profilo Instagram Berlusconi è sempre stata esponenzialmente lenta. Ma sempre in aumento. Poi, però, il picco (si tratta degli ultimi sei mesi) è arrivato proprio nel giorno dell’annuncio della sua morte.

Profilo Instagram Berlusconi, follower aumentati dopo la morte

Un paradosso, tipico – però – dell’epoca dei social. Anche perché, comportamenti sui generis li troviamo anche andavo a vedere l’engagement degli ultimi post pubblicati sul profilo Instagram dell’ex Presidente del Consiglio. Prendiamo, per esempio, quello che abbiamo citato all’inizio di questo articolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio Berlusconi (@silvioberlusconi_official)

Scorgendo tra i commenti, troviamo messaggi di ricordo (in alcuni casi di condoglianze) pubblicati proprio nelle ore successive alla notizia del suo decesso. In particolare, intorno alla mezzanotte tra lunedì 12 e oggi (martedì 13 giugno), in vetta compare il commento pubblicato dal profilo Instagram ufficiale del leader della Lega, Matteo Salvini.

Difficile capire il senso del commento di un personaggio politico – tra l’altro della sua stessa coalizione alla guida del Paese – su un vecchio post per ricordare “l’amico” Berlusconi. Soprattutto dopo aver già legittimamente celebrato e ricordato la sua figura attraverso i propri canali social e interviste a diverse testate giornalistiche e televisive. Ma anche da questo commento emerge un dato sul come moltissimi account si siano paracadutati sul profilo dell’ex Presidente del Consiglio dopo la sua morte: i 245 (attualmente) “like” a quel commento stesso. E, di conseguenza, anche le interazioni con quel post sono di gran lunga sopra la media

L’engagement, come si nota, è sempre stato piuttosto stabile. Una media di 4.300 (circa) like per ogni contenuto pubblicato e circa 151 commenti. Per quel che riguarda l’ultimo post, a conferma della “stranezza”, siamo a oltre 28.200 like e 7.500 commenti.

