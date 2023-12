Il caso dei file caricati su Google Drive e spariti nel nulla

Nell’ultima settimana, moltissimi utenti hanno segnalato alcuni gravi problemi su Google Drive: i file e i documenti caricati e modificati di recente all’interno del cloud dell’azienda di Mountain View sono scomparsi. Non si trovano più, neanche nel cestino. Non si tratta di un errore collettivo, ma di un probabile bug su cui la BigTech ha aperto un’indagine interna. A oggi, non è chiaro se ciò che oggi non è più visibile all’interno delle cartelle sarà recuperato e tornerà a disposizione (online) dei “proprietari”.

Problemi Google Drive, il caso dei documenti spariti nel nulla

Il primo a segnalare il problema è stato un utente collegato da Seul. Google inizialmente ha preso tempo, per poi fornire una risposta non propriamente risolutoria: una serie di indicazioni con istruzioni sulle cose da non fare durante questa fase di indagine interna sulla questione. A quella “denuncia” pubblica si sono unite centinaia di altre persone che hanno visto il loro Drive riportato a maggio 2023, con file e documenti non più a disposizione. In attesa di sapere se l’azienda riuscirà non solo a correggere questo clamoroso bug (anche perché, molti utenti hanno pagato un abbonamento per poter usufruire di uno spazio extra in cloud), il mondo dell’archiviazione online è destinato a cambiare nel giro di poche settimane.

Da gennaio, anche il backup di Whatsapp (sui dispositivi Android) andrà a occupare gigabyte di spazio all’interno del cloud di Google Drive. Tutto ciò, fino a oggi, non accadeva e potrebbe comportare grandi problemi per chi vuole archiviare file, foto, video e chat utilizzando questo strumento. Ci sono, però, anche notizie positive: sempre dall’inizio del 2024, Google dirà addio ai cookie di terze parti, andando a risolvere un altro dei problemi relativi al download di file dal Drive nella versione web.