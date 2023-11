Da gennaio, anche i backup di Whatsapp occuperanno spazio su Google Drive

Fino alla fine dell'anno, come è sempre stato, quei file - da dispositivi Android - non andavano a intaccare lo spazio a disposizione degli utenti sul cloud

Proprio alla vigilia dei problemi che sono stati segnalati sulla versione desktop del Drive di Google, la stessa azienda di Mountain View ha comunicato l’avvio di un cambio epocale per quel che riguarda la “gestione” del trasferimento e conservazione dei dati (in cloud) della più famosa e utilizzata app di messaggistica istantanea. Dall’inizio del 2024, infatti, il backup Whatsapp su Google Drive occuperà spazio di archiviazione. Cosa che, invece, oggi non accade.

La notizia ha sorpreso molti, anche per questioni meramente strutturali. La versione base (quella gratuita) di Google Drive – che è anche la più utilizzata) – consente all’utente di avere uno spazio di archiviazione di 15 gigabyte. Superato questo limite, per proseguire con l’utilizzo di questo strumento occorrerà sottoscrivere l’abbonamento a uno dei piani offerti dall’azienda di Mountain View. Finora, il fatto che il backup di Whatsapp non facesse scalare gigabyte da quello spazio di archiviazione, aveva spinto molte persone a procedere con un trasferimento di dati in cloud settimanale (il metodo più utilizzato). Da gennaio, però, questo cambio di policy potrebbe spingere molti a non procedere più in questa direzione.

Backup Whatsapp su Google Drive, da gennaio occuperà spazio

A comunicare questo cambio di rotta è stata la stessa azienda Big Tech di Mountain View, con un post pubblicato sul proprio blog in riferimento alla dinamica del backup Whatsapp su Google Drive per i dispositivi Android:

«Un importante avvertimento: i backup di WhatsApp su Android inizieranno presto a contare ai fini del limite di archiviazione sul cloud del tuo account Google, in modo simile a come vengono gestiti i backup di WhatsApp su altre piattaforme mobili. Questa modifica verrà inizialmente estesa agli utenti di WhatsApp Beta a partire da dicembre 2023, quindi gradualmente a tutti gli utenti di WhatsApp su Android a partire dall’inizio del prossimo anno».

Dunque, gradualmente (da dicembre in versione beta, da gennaio per tutti gli utenti Android), lo spazio di Google Drive sarà intaccato anche dal backup di Whatsapp. L’azienda di Mountain View ha motivato questa decisione per uniformarsi a tutti le altre piattaforme mobile, ma questo potrebbe comportare alcuni aspetti. Occupando spazio (in caso di backup anche di file, immagini e video che, per definizione, hanno un “peso elevato), gli utenti potrebbero dover “acquistare” un piano tariffario per ottenere maggiori gigabyte per l’archiviazione. Di conseguenza, per evitare di pagare un abbonamento, in molti potrebbero decidere di non procedere più con il backup (che non è comunque obbligatorio).

Le soluzioni proposte dall’app

La comunicazione di questo cambio di paradigma è arrivata anche da Whatsapp che ha confermato come il tutto sarà effettuato in modo graduale, sottolineando come gli utenti Android dovranno verificare (prima di procedere al backup) quanto spazio residuo hanno a disposizione sul cloud. L’azienda ha spiegato che 30 giorni prima dell’entrata in vigore di questa modifica sarà inviata in app (nella sottosezione Backup chat, da cui si accede entrando nelle impostazioni della chat) attraverso un banner. Ma sottolinea anche un altro aspetto. Una vera e propria soluzione alternativa per tutti coloro i quali hanno necessità di archiviare le proprie chat (compresi documenti, file, immagini e video) per procedere con il trasferimento verso un dispositivo differente:

«Se non vuoi eseguire il backup delle chat sul tuo account Google, puoi ancora trasferire le tue chat tra i dispositivi Android utilizzando Trasferimento chat di WhatsApp Scopri di più da qui ».

Dunque, almeno per questa vicissitudine, esiste già uno strumento per evitare di occupare spazio di archiviazione su Google Drive per i dispositivi Androdi.