Povia dice di essere «un gay mancato» perché ama fare le pulizie di casa

Giuseppe Povia non è nuovo a uscite che fanno molto discutere. Così come non è nuovo nell’esprimere concetti approssimativi sull’omosessualità. Tutti ricorderanno la sua canzone Luca era gay, in cui si parlava del percorso di ‘trasformazione’ di un affetto omosessuale, come se fosse una sorta di riabilitazione verso l’amore eterosessuale (Luca era gay/e adesso sta con lei). Ieri, nel corso della sua ospitata alla trasmissione Vieni da Me di Caterina Balivo si è lasciato andare a un’affermazione che ha fatto sobbalzare dai divani gli spettatori del programma televisivo. «Povia gay mancato», è questa la frase che sta facendo discutere.

Povia gay mancato perché ama fare le pulizie, la frase che fa discutere a Vieni da Me

#Povia ma quante becere stupidità che dice ‍♀️pic.twitter.com/3Y6TeR356I — Marilena Mattiucci (@MaryMattiucci) May 6, 2020

Caterina Balivo, infatti, gli stava chiedendo come stesse trascorrendo questo periodo di limitazione degli spostamenti all’interno della propria abitazione. Povia ha risposto: «Sono fissato, faccio sempre le pulizie, passo l’aspirapolvere, sono un gay mancato». La reazione della conduttrice è stata quella di stupore e di straniamento per aver ascoltato una frase del genere nel primo pomeriggio di un programma del servizio pubblico. Come se le pulizie fossero un ambito esclusivamente femminile e come se il fatto che a farle sia un uomo facesse di lui un «Povia gay mancato».

Qualche minuto dopo, alcuni spettatori della trasmissione, avevano protestato per la reazione sin troppo blanda di Caterina Balivo alla frase di Povia. Ma la conduttrice si è difesa sostenendo di non aver sentito bene quello che il cantante aveva detto. In realtà Povia aveva cercato di difendersi in calcio d’angolo dicendo di aver detto: «sono un di lei mancato» (una frase che, oltre al fatto che non significhi nulla, non è migliore della precedente, perché veicola l’immagine della donna esclusiva responsabile delle pulizie domestiche). La querelle, in ogni caso, si è chiusa con Caterina Balivo che ha fatto notare al cantante di aver detto una cretinata «perché è il termine più adatto tra quelli che si possono usare in televisione».