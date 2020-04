L’Italia chiude i porti alle Ong straniere

La decisione del governo visto che il nostro Paese, a causa dell'emergenza Coronavirus, non è più un place of safety

L’Italia non è più un Pos (place of safety). Per questo motivo il governo ha deciso di chiudere i porti, ma solamente alle Ong con bandiera straniera. Il documento è stato firmato da quattro ministri: Paola De Micheli (Infrastrutture e Trasporti), Luciana Lamorgese (Interno), Luigi Di Maio (Affari Esteri) e Roberto Speranza (Salute). La decisione sarà valida fino alla fine dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus nel nostro Paese. Restano invariati, invece, i princìpi di accoglienza per tutti quei migranti soccorsi nel Mediterraneo da imbarcazioni italiane. I porti chiusi sono diventati una realtà.

«Per l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 i porti italiani non assicurano i requisiti necessari per la classificazione e definizione di Place of Safety, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo», è scritto nel primo articolo del decreto firmato dai quattro ministri. Per questo motivo, dunque, si è deciso di chiudere i porti, ma solamente ai soccorsi effettuati in mare dalle Ong che non battono bandiera italiana.

L’Italia dei porti chiusi diventa realtà con il Coronavirus

Nel secondo articolo, infatti, viene specificato che la norma (temporanea) riguarda «i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana». Quindi, le Ong straniere, almeno fino alla fine dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, non potranno ottenere il sì agli sbarchi di migranti soccorsi nel Mediterraneo. Le navi italiane, invece, potranno proseguire e non saranno bloccate.

I decreti sicurezza

I porti chiusi, dunque, oggi diventano una realtà anche in Italia. La decisione del governo – che dall’inizio del mandato, in quel settembre dello scorso anno – aveva annunciato la revisione dei decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini (senza ancora averci messo mano), oggi decide di serrare i confini alle Ong straniere per colpa dell’emergenza Coronavirus.

