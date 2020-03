La Turchia accusa la guardia costiera greca di aver tentato di affondare un gommone con a bordo migranti | VIDEO

L’accusa mossa da Ankara alla Guardia costiera greca è molto pesante e sarebbe confermata da un filmato che le stesse autorità turche hanno diffuso nelle ultime ore. Un gommone con a bordo una trentina di migranti è stato intercettato dai militari ellenici che, dopo aver rischiato di farlo rovesciare passando a forte velocità con la propria motovedetta al fianco dell’imbarcazione ha ripetutamente colpito il gommone nel tentativo di farlo affondare. E verso i migranti è stato aperto anche ripetutamente il fuoco. Secondo le ricostruzioni, uomini e donne sarebbero stati poi soccorsi dai militari turchi. A bordo un ferito da un colpo d’arma da fuoco.

Le immagini diffuse dal giornalista britannico di Sky News, Mark Stone, sono molto forti e impressionanti. Per questo motivo si invitano le persone più sensibili a non guardare il filmato.

NEW: The Turkish authorities have sent us this video which they claim was filmed at 0726 this morning off Bodrum. It shows Greek coastguard carrying out ‘pushbacks’ of migrant dinghies. Shots are also fired into the water. More @SkyNews pic.twitter.com/GrlXGNIRTt

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) March 2, 2020