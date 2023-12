Pornhub dovrà rispettare il DSA in Europa

Pornhub, insieme ad altre due piattaforme di contenuti per adulti, è stato chiamato a rispettare il DSA. La decisione è stata comunicata a ridosso delle festività natalizie, il 20 dicembre. Oltre al noto sito di contenuti per adulti – che, in Italia, colleziona numeri sempre più alti soprattutto in corrispondenza delle città di Milano, Roma e Torino – sono finiti anche Stripchat e XVideos.

Panoramica su Pornhub (e non solo) in Europa e nel mondo

Si tratta della seconda infornata di piattaforme online molto grandi ai sensi della legge sui servizi digitali, il DSA. Cosa significa all’atto pratico? Che, entro e non oltre il 17 febbraio 2024, le piattaforme e i moto di ricerca designati dovranno mettersi in regola con una serie di requisiti relativi alla sicurezza, al rispetto della privacy e – cosa fondamentale quando si parla di siti di contenuti per adulti – al rispetto dei diritti dei minori e alla loro tutela.

Intanto non solo in Europa ma nel mondo intero legislazioni e piattaforme si muovono in maniera costante per provare a recintare i contenuti per adulti: nel Regno Unito, ad esempio, si sta pensando al riconoscimento facciale come opzione per assicurarsi che l’accesso a questi contenuti sia riservato a utenti maggiorenni. In Alabama, invece, Pornhub sta affrontando una class-action per via dello spazio che viene lasciato a video che contengono immagini di minori e che sono stati caricati su Pornhub in violazione di policies e regole. Dal canto suo, invece, Twitch sta scegliendo di allentare la policy relativamente ai contenuti per adulti che era stata resa più dura nel periodo post pandemico.