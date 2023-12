Perché PornHub è stato definito VLOP dalla Commissione UE se non raggiunge i 45 milioni di utenti al mese?

Dalla pagina ufficiale della Digital Strategy dell’Unione Europea si evince questa definizione di piattaforma VLOP (Very Large Online Platform), che riportiamo in maniera testuale: «Il DSA classifica le piattaforme o i motori di ricerca che hanno più di 45 milioni di utenti al mese nell’UE come piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE)». Il riferimento ai numeri di utenti al mese è fondamentale e – dunque – se cerchiamo di comprendere perché PornHub è un VLOP, la risposta dovrebbe essere univoca. La piattaforma – così come Stripchat e XVideos, che sono state inserite allo stesso modo sotto la lente d’ingrandimento dell’UE – dovrebbe contare, appunto, 45 milioni di utenti al mese, almeno. Il problema è che PornHub dichiara cifre molto diverse. Secondo il management della piattaforma per adulti, gli utenti medi mensili si aggirano intorno ai 33 milioni. Dunque, che fine hanno fatto i 12 milioni di utenti che la Commissione, invece, prevede?

Perché PornHub è un Vlop, la spiegazione della Commissione UE

È un tema caldo. Perché mentre PornHub ha definito la sua estensione in seguito a una rilevazione proprietaria, lo scorso 31 luglio, la Commissione Europea ha ritarato la grandezza dell’audience di PornHub stessa basandosi «su informazioni provenienti da terze parti o da fonti alternative». Il che apre uno spazio gigante di incertezza nell’applicazione del DSA: la Commissione Europea ha indici di misurazione dell’audience diversi rispetto a quelli proprietari? E se questi indici di misurazione dell’audience non dovessero coincidere – come nel caso di PornHub – quali possono essere le conseguenze per altre applicazioni di questo dato come, ad esempio, la raccolta pubblicitaria?

Come fa sapere una fonte della Commissione Europea alla Reuters, l’istituzione può procedere alla designazione della piattaforma come VLOP se ha la ragionevole certezza che tali società raggiungono la soglia prevista dal DSA. In questo caso, visto che le altre due piattaforme interessate dal provvedimento – Stripchat e XVideos – hanno dichiarato numeri decisamente superiori a quelli di PornHub (siamo nell’ordine delle centinaia di milioni di utenti al mese), la Commissione Europea ha evidentemente ritenuto contestabile la rilevazione di PornHub, che ha “dichiarato” 33 milioni di utenti mensili.

Resta comunque una zona grigia da percorrere e una domanda da farsi: può l’audience di un sito o – come in questo caso – di una piattaforma essere definita dall’esterno attraverso un’analisi comparativa?