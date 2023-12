L’Italia è all’ottavo posto per numero di accessi su Pornhub

L’Italia, nel mondo, è all’ottavo post per accessi a Pornhub. Sul podio si trovano: al primo post Stati Uniti, al secondo posto Filippine e al terzo posto la Francia. A restituire questo dato è il report 2023 del sito di contenuti per adulti. Entrando nello specifico dello stivale e delle sue città, Milano è la prima sul podio, il secondo posto va a Roma e al terzo posto per accessi a Pornhub tra le città italiane troviamo Torino.

Per capire l’inquadramento che l’Ue sta dando a Pornhub e le regole che sta chiedendo di rispettare alla piattaforma torna sicuramente utile snocciolare qualche recente numero relativo al nostro Paese (che, ovviamente, è solo una porzione dell’Ue. Ue che comprende, come abbiamo visto, il terzo Paese al mondo per numero di accessi al sito di contenuti per adulti in questo 2023).

I numeri di Pornhub in Italia nel 2023

Il 26% dei visitatori di Pornhub nel 2023 in Italia si trovava nell’area di Milano, il 13,7% nell’area di Roma e il 5% in quella di Torino. Quest’ultima, considerati i suoi numeri, si attesta in crescita costante. Cosa cercano maggiormente le persone? Tra i più cercati troviamo il termine “italiano” seguito dal termine “milf”. Dopo troviamo “amatoriale italiano”. Queste tre parole si collocano anche quest’anno, come nel 2022, nelle posizioni più alte della classifica. A seguire troviamo le parole “hentai” e “lesbica” rispettivamente al quarto e al quindi posto.

Per quanto riguarda le attrici porno preferite dagli italiani, in lista troviamo Sara Diamante al primo posto. Secondo posto per Malena La Pugliese e terzo per Beatrice Segreti. Quarto posto per Jonny Sind e quinto per Kendra Lust. Parlando di qualità degli accessi, ovvero la modalità di fruizione, il report segna come ci sia una grande fetta che accede via smartphone (91%) rispetto a chi lo fa tramite tablet o tramite pc. Gli utenti italiani scelgono di fruire in misura minore dei servizi offerti da Pornhub durante le feste natalizie, a Ferragosto (che fa segnare -21,5%) e a Capodanno (che fa segnare – 44%). Al di là delle festività, a far segnare una diminuzione degli accessi è anche la prima serata del Festival di Sanremo che ha visto -17% di visite.