Politico suggerisce di seguire gli account Twitter @ultimora_pol e @CrazyItalianPol per monitorare le elezioni in Italia

Politico è una delle testate più autorevoli nel panorama internazionale, soprattutto per quanto riguarda l’analisi e l’approfondimento politico. Nella giornata di oggi, nel corso del suo contenuto multimediale Brussels Playbook a cura di Sarah Wheaton e di Zoya Sheftalovich, Politico offre un suggerimento social ai suoi lettori per seguire le elezioni politiche italiane. A sorpresa, non si tratta di nessun account di testate giornalistiche o di altri progetti editoriali italiani. Si tratta, invece, di due account Twitter che – in questa campagna elettorale, ma anche nei mesi precedenti – hanno avuto grande successo: @ultimora_pol – un aggregatore di notizie di politica, provenienti da tutto l’arco costituzionale e non solo – e @CrazyItalianPol – un account che presenta anche una venatura satirica, in cui si mettono in evidenza tutti i momenti più folli della politica italiana, del passato e del presente (perché sì, questa campagna elettorale ha toccato evidentemente delle vette inesplorate del buon gusto e della decenza).

Il consiglio arriva direttamente da Carlo Martuscelli, giornalista che collabora con la testata e che si occupa principalmente di health policy per quanto riguarda l’Europa. Il consiglio segna una svolta importante nel ruolo dei media nel racconto della politica, a questo punto non solo in Italia. È segno di una evoluzione, infatti, che una testata autorevole come Politico indichi due account Twitter come modo migliore per seguire la giornata del 25 settembre e le conseguenti evoluzioni.

Nella fattispecie, @CrazyItalianPol si ispira all’account @ampol_moment, che ha la stessa mission e che – da tempo – segnala momenti più incredibili accaduti alla politica americana (un altro posto dove, da qualche anno, succedono cose davvero ai limiti dell’impossibile). Iscritto a Twitter nel marzo 2022, ha iniziato a pubblicare nel mese successivo, mostrando subito uno spiccato senso dell’umorismo nell’individuazione di momenti dimenticati nel rapporto tra politica e media tradizionali nella seconda repubblica. Da lì, in un crescendo rossiniano, si è arrivati alla descrizione dell’attuale campagna elettorale per le politiche 2022. Una evoluzione quasi naturale, visti gli spunti offerti dai candidati in questa tornata.

Più tradizionale, invece, il ruolo di @ultimora_pol, un account che svolge esattamente il ruolo delle notizie d’agenzia per le redazioni. Una copertura millimetrica degli eventi mediatici che coinvolgono diversi politici e la rapidità incentivata dai 240 caratteri di Twitter (con tanto di hashtag) ha reso più rapide le comunicazioni fornite da questo account che non quelle distribuite dalle redazioni giornalistiche. Una sorta di live-blogging su Twitter permanente. Sicuramente, un lavoro di costanza.

Ma fa un po’ tristezza, comunque, non vedere nessuna testata giornalistica tra i consigli di Politico per seguire le elezioni italiane.