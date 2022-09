Giorgia Meloni cita Gandhi con una frase mai pronunciata da Gandhi

Citazioni sbagliate e dove trovarle (ma, questa volta, con attenuanti). Sulle bacheche social della leader di Fratelli d’Italia, la mattina del 21 settembre è comparsa una fotografia con una frase ad accompagnarla. Un “pensiero” che, già in passato, era stato utilizzato da altri esponenti politici (italiani e internazionali), ma con una attribuzione non veritiera. È il caso di Giorgia Meloni che cita il Mahatma Gandhi per rispondere a chi la critica. Peccato che non ci siano mai state testimonianze sulla genesi di quella frase, né sulla persona che l’ha pronunciata. E, di certo, non vi sono conferme sul fatto che sia mai stata nel repertorio dialettico del padre della no-violenza.

Gandhi diceva “prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci”.

«Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci», scrive Giorgia Meloni sostenendo che quella frase sia stata pronunciata o scritta da Gandhi. Ma non è così. Già in passato, era il novembre del 2019, ci eravamo trovati di fronte a un episodio analogo: a breve distanza di tempo (chi in diretta televisiva e chi suoi social) prima Giorgia Meloni e poi Matteo Salvini avevano rilanciato questa frase attribuendola al Mahatma. E, nel corso degli anni, abbiamo visto la stessa tendenza con altri personaggi del mondo politico: da Donald Trump a Bernie Sanders. Insomma, un po’ tutti hanno riferimenti sbagliati.

Meloni cita Gandhi con una citazione non di Gandhi

E oggi tocca a Meloni cita Gandhi, con la leader di FdI che – come tre anni fa – cade nello stesso errore. Perché, come spiegò già Snopes in un suo approfondimento del marzo del 2016 (quando quella frase fu pronunciata da Donald Trump), non vi è alcuna traccia che riconduca quel pensiero a Gandhi. Anzi, all’interno del Christian Science Monitor – datato 2011 – sulle «10 cose più famose mai effettivamente dette», si spiega che una frase simile non sia contenuta all’interno di nessuna dichiarazione o scritto pubblico di Gandhi, ma che un pensiero simile fu pronunciato dal sindacalista americano Nicholas Klein nel 1918: «Prima ti ignorano. Poi ti deridono. E poi ti attaccano e vogliono bruciarti. E poi ti costruiscono monumenti. Ed è quello che accadrà agli Amalgamated Clothing Workers of America». Ma del Mahatma non v’è alcuna traccia. Insomma, non si ha contezza e certezza che quella frase sia mai stata pronunciata da Gandhi. Sicuramente non ci sono testimonianze dirette (anche scritte, oltre alle citazioni di vari attori della scena politica internazionale) sulla paternità di quel pensiero. Forse era meglio limitarsi a classici tormentoni auto-prodotti e trasformati anche in hit musicali nel recente passato.