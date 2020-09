Per il ministro De Micheli, anche l’ipotesi pista ciclabile per il ponte sullo Stretto

Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha annunciato l’istituzione di una commissione che possa valutare la soluzione migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Insomma, il famoso progetto del ponte sullo Stretto, che sta riprendendo vita e vigore già a partire dai giorni immediatamente successivi al lockdown, quando il governo ha intravisto la possibilità di realizzare l’infrastruttura approfittando anche dei fondi che l’Europa metterà a disposizione dell’Italia per la ricostruzione del suo tessuto economico proprio a partire dalle infrastrutture.

LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte: «Nessun pregiudizio sul ponte sullo Stretto»

Pista ciclabile sullo Stretto, la proposta di Paola De Micheli

In un tweet, il ministro delle Infrastrutture ha detto: «Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile. L’opera che verrà deve essere sicura ed economicamente sostenibile».

Il ponte sullo Stretto che è un vecchio pallino della politica locale in Sicilia e in Calabria – e che smuoverà interessi di diversi gruppi di imprenditori e industriali che, da sempre, sono stati vicini al centrodestra – potrebbe essere dotato, dunque, anche di una pista ciclabile. Un modo, forse, per rendere più green un’idea che è da sempre avversata dal mondo ambientalista italiano, che teme una speculazione edilizia e danni irreparabili all’ecosistema, una volta messa a terra la prima pietra del ponte che dovrebbe collegare Reggio Calabria a Messina.

Pista ciclabile sullo Stretto, la reazione del web

La pista ciclabile è un’idea che non sta mancando di sollevare qualche perplessità, soprattutto per come è stata annunciata. Nei giorni scorsi, si era parlato anche di un tunnel sotterraneo che potesse collegare Sicilia e Calabria, ma la proposta era stata immediatamente accantonata. Il ponte sembra l’unica soluzione al momento su cui una commissione sta lavorando per individuare anche altre contestuali formule di mobilità sostenibile.

Sui social network la proposta ha scatenato carità: c’è chi è arrivato a proporre la possibilità di sondare il terreno per la realizzazione di una pista di biglie e chi, invece, sostiene che la pista ciclabile sia il modo migliore per utilizzare i banchi a rotelle ordinati per l’inizio dell’anno scolastico. Un dibattito a cui è stato offerto il fianco dal modo di comunicare la scelta della commissione da parte del ministro delle Infrastrutture che, scrivendo questo tweet, ha innescato una vera e propria miccia.