C’è stato un video fake che ha contribuito a diffondere la falsa notizia del salvataggio di Rayan

È stato preso il video del salvataggio di un bambino dalle macerie di un bombardamento a Gaza ed è stato spacciato, in rete, per quello del salvataggio del piccolo Rayan, il bambino caduto in un pozzo in Marocco, a Tamrout, un villaggio a nord del Paese. Nel tardo pomeriggio di ieri si sono inseguite molte voci sul conto del piccolo bambino che ha tenuto con il fiato sospeso mezzo mondo: in un primo momento, infatti, era circolata la notizia del buon esito del salvataggio, salvo poi assistere alla doccia fredda – arrivata in seguito a comunicazioni ufficiali da parte delle autorità marocchine, non ultima la comunicazione del gabinetto della Casa Reale del Marocco – dell’annuncio del decesso del piccolo Rayan.

Piccolo Rayan, si era diffuso un video fake del salvataggio

Il video in questione è stato pubblicato per la prima volta da diversi media in lingua araba nel maggio del 2021. Non ha nulla a che vedere, purtroppo, con le immagini del salvataggio del piccolo Rayan. Le notizie non verificate che si sono diffuse nel pomeriggio di ieri hanno sicuramente alimentato la sua diffusione, ingannando diversi utenti dei social network.

Non è la prima volta che immagini di uno scenario di guerra che coinvolgono i minori sono utilizzate per diffondere false informazioni: un video proveniente da Ariha-Idlib, città a nord della Siria, e che riprende una ragazzina uccisa il 20 ottobre 2021, è stato ad esempio spacciato per quello della “morte di un bambino dopo il vaccino in Brasile”. Non si esita a lucrare sulle tragedie umane per diffondere disinformazione online. La preghiera è sempre quella di rivolgersi alle fonti qualificate per essere certi di avere una corretta visione dei fatti.