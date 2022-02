La tendenza dei giornali italiani a sbagliare la foto di Monica Vitti

In verità, la tendenza a sbagliare immagine (o di sceglierne una non particolarmente rispettosa) da associare a una personalità del mondo dello spettacolo o, in generale, della cultura e dell’informazione in Italia è particolarmente presente in questi ultimi giorni. In occasione della morte di Monica Vitti, purtroppo, si sono verificati alcuni incidenti di percorso, figli del solito problema del giornalismo online: la necessità di pubblicare tutto prima di altri, senza magari perdere tempo per quella verifica in più che può evitare all’ultimo momento la figuraccia. È capitato così a due delle realtà più autorevoli del giornalismo italiano – il Corriere della Sera e l’Ansa – di sbagliare la foto da associare a uno degli articoli in memoria di Monica Vitti.

Foto sbagliata Monica Vitti, l’errore sulla stampa italiana

Per quanto riguarda il Corriere della Sera, l’errore è stato fatto notare da Selvaggia Lucarelli: dando la notizia della morte di Monica Vitti, la testata milanese ha pubblicato la locandina del film Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto che mostra in primo piano i volti di Giancarlo Giannini e di Mariangela Melato:

No dai. Le basi. Quella é la Melato. 🤦‍♀️ pic.twitter.com/PFKThU1vfa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 2, 2022

Per cercare di ovviare all’errore – che ormai stava diventando virale vista la grande risonanza data dalla pubblicazione su un profilo molto seguito come quello di Selvaggia Lucarelli -, il Corriere della Sera ha risposto su Twitter, scusandosi per l’errore: «Mentre stavamo preparando lo speciale per rendere omaggio alla grande Monica Vitti – si legge -, abbiamo pubblicato per errore lo spezzone di un film con Mariangela Melato. Ci scusiamo con i lettori e con la famiglia dell’attrice». Il video era stato pubblicato – come fa notare la giornalista del Fatto Quotidiano Gisella Ruccia – era datato 9 dicembre 2021, giorno della morte di Lina Wertmuller, che quel film ha diretto da regista.

Ma non è l’unico caso di giornata. Anche l’Ansa, all’interno di un suo articolo dedicato a Monica Vitti, aveva embeddato uno spezzone del film con Mariangela Melato: