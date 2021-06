Mariagiovanna Maglie e la colpa della Raggi per la targa fake di via C’è Ghevara

Il grande ritorno dell’account parodia del comune di Bugliano ha colpito ancora. La giornalista punto di riferimento dell’audience sovranista, Mariagiovanna Maglie, ha pubblicato sul suo popolare account Twitter seguito da oltre 60mila persone, una immagine prodotta proprio dalla pagina “Comune di Bugliano” che ironizzava ancora sull’errore del 1° giugno che si è verificato a Roma, quando Virginia Raggi aveva partecipato alla cerimonia di intitolazione di largo Carlo Azeglio Ciampi, diventando testimone dell’errore sulla targa dedicata all’ex presidente della Repubblica (del quale era stato sbagliato il nome).

LEGGI ANCHE > La bufala della targa “scheggiata” di Carlo Azeglio Ciampi a Roma

Maglie e via Che Guevara, l’errore nella targa-parodia spacciato per vero

Il Comune di Bugliano, questa mattina, aveva pubblicato l’ennesimo capitolo della storia inventata di questo comune di fantasia toscano, dedicando uno spazio all’intitolazione di una strada a Ernesto Che Guevara. Ovviamente, per stare al gioco, l’account aveva proposto la fotografia di una targa sbagliata, dove il nome del condottiero cubano era stato storpiato volutamente in Ernesto C’è Ghevara.

«Senza parole – ha scritto la giornalista -. Grazie a Virginia Raggi per il contributo decisivo alla cultura della capitale. In che zona è? Seguite i cinghiali». Ok, siamo in piena campagna elettorale a Roma. Ma questi sono colpi bassi. Anche perché non si capisce in che modo una immagine di questo genere – piuttosto neutra (e, anzi, persino con la scritta Bugliano Today che si intravede in basso) – possa essere attribuita con così netta certezza alla città di Roma. Del resto, sarebbe bastata una rapida verifica sui social network per risalire alla paternità dello scherzo satirico.

Tuttavia, inspiegabilmente, su diversi account molto influenti di Twitter (tutti che afferiscono all’area sovranista), questa immagine è diventata virale, trasformando la situazione da scherzo geniale del Comune di Bugliano a fake news riferita alla Roma di Virginia Raggi.