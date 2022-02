La bufala della terza dose di vaccino anti Covid che causa l’AIDS

Siamo arrivati anche a questo: gli esperti devono confermare che no, la terza dose del vaccino anti Covid non fa venire l’AIDS. Si tratta di una bufala che, cercandone le tracce, è in giro già da diverso tempo. Una notizia falsa e priva di qualsivoglia fondamento scientifico della quale si sta parlando anche sui social in queste ore e che è stata smentita in maniera categorica anche da professionisti del settore. Partiamo dalla genesi della notizia vaccino causa AIDS per capire come sia arrivati a questo punto.

Circola la notizia che i vaccinati in tripla dose sviluppano #AIDS , è una notizia assolutamente FALSA. In nessun modo il vaccino può infettare con HIV e di conseguenza causare AIDS. — Aureliano Stingi (@AurelianoStingi) February 4, 2022

A smentire la questione che è tornata a girare proprio oggi troviamo anche Aureliano Stingi, biologo molecolare e membro della task force dell’OMS contro le fake news. Precedentemente anche la dottoressa Monica Gandhi della San Francisco Medical School aveva confermato che «non esiste niente nei vaccini antiCOVID che contenga HIV o renda il corpo maggiormente sensibile all’HIV».

Vaccino causa AIDS: non esiste alcun legame scientifico con questa affermazione

Il solo modo per prendersi una malattia – e l’AIDS non fa eccezione – è entrare in contatto con il patogeno che ne è causa. I no-vax vanno in giro dicendo che il vaccino causa il Covid già da diverso tempo e oggi la notizia che va per la maggiore è che sarebbe la terza dose a provocare la patologia nelle persone che hanno terminato la profilassi. Il virus dell’HIV va ad aggiungersi alle tante sostanze che, segretamente, sarebbero presenti nei vaccino di chi vuole avvelenarci e noncielodicono (dal grafene alle antenne 5G).

Non esistono prove per nulla di tutto questo, compresa – ovviamente – la presenza del virus che causa l’AIDS nel vaccino. Come fa notare Bufale.net, inoltre, in passato esisteva anche una variante di questa bufala che parlava del VAIDS una sindrome presunta «tipo l’AIDS ma non proprio». Notizia già sottoposta a verifica in passato e confermata come falsa. Il legame tra AIDS e vaccini è qualcosa che è sempre esistito, anche quando il farmaco in questione non era quello anti Covid, e nella fake news in questione era cascato anche Bolsonaro – che ha sempre sfruttato questioni del genere per screditare il farmaco anti Covid -.