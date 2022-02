Sileri non ha detto che Amadeus potrebbe presentare questo Sanremo da positivo asintomatico

Perché Sanremo è Sanremo anche per quanto riguarda le bufale. Così una dichiarazione rilasciata da Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, a Metropolis, il podcast di Repubblica, è stata artatamente isolata dal suo contesto originario, venendo sfruttata per una sorta di propaganda no-vax sui social network. Infatti, i meme pubblicati da alcuni “influencer” molto seguiti sulle tematiche della gestione della pandemia e dell’emergenza sanitaria sembrano fatti apposta per aumentare l’indignazione degli utenti. Secondo questi meme estrapolati dal contesto, Sileri avrebbe detto: «Un conduttore può presentare Sanremo anche da positivo asintomatico». Detta così, la frase potrebbe sembrare riferita al Festival di Sanremo che si sta svolgendo in questi giorni al teatro Ariston, ma non è così.

Conduttore Sanremo positivo asintomatico, le parole che Sileri non ha detto in quel contesto

Ma vi pare che, con tutte le restrizioni anti-Covid che stiamo sperimentando sulla nostra pelle, sul palcoscenico dello show maggiormente seguito dagli italiani (oggi un altro record nello share e nel numero complessivo di telespettatori per la seconda serata), si permetta a una persona – anche se questa fosse il conduttore di Sanremo – di continuare con lo spettacolo come se niente fosse? Non ci sono particolari esenzioni per la kermesse della città dei fiori.

Invece, Sileri ha detto una cosa che è in linea con il suo ottimismo sull’evoluzione del coronavirus nei prossimi anni. Secondo il viceministro della Salute, in futuro, la familiarità con l’infezione da coronavirus sarà tale che un positivo asintomatico (quindi senza problemi di respirazione, senza febbre, senza raffreddore, senza dolori alle ossa, senza altre alterazioni causate dal coronavirus) potrà svolgere attività quotidiane come sempre accaduto, anche se quest’ultimo dovesse essere il conduttore del Festival di Sanremo.

Se ciò dovesse accadere, è ovvio, ci sarà un quadro normativo che permetterà una gestione della pandemia tale da rispettare tutte le regole di prudenza necessarie a tutelare la salute pubblica. Nella previsione di una estensione delle vaccinazioni, nella previsione del fatto che diverse persone – ormai – sono state contagiate almeno una volta, nella sicurezza che alcune forme di infezione possono essere asintomatiche, non è escluso che le restrizioni attualmente presenti potranno alleviarsi ulteriormente. Ma questa cosa non avverrà né domani, né dopodomani. Se Amadeus dovesse risultare positivo, non sarà lui a salire sul palco dell’Ariston. Anche se asintomatico.