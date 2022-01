Perché su TikTok si stanno tutti scrivendo 690452 sul polso?

Ogni giorno su TikTok c’è una nuova scoperta, un trend sconosciuto ai più fino a poco prima che diventa virale e coinvolge moltissimi utenti. Oggi è il turno di 690452 su TikTok. Cosa vuol dire? Tra bufale diventate virali e l’ultima polemica relativa alla pericolosa Penny Challenge su TikTok suggerita da Alexa, oggi parliamo del trend del 690452 sui polsi degli utenti di TikTok: si tratta di un’azione che ha a che fare con i sogni e con una sequenza numerica maledetta.

L’esplosione del trend 690452 su TikTok

Il trend sta coinvolgendo utenti in tutto il mondo – come facilmente intuibile visti i contenuti pubblicati in tutte le lingue – e sono tante le persone che si chiedono a cosa sia legato. Molti dei contenuti pubblicati, infatti, non spiegano le ragioni che ci sono dietro ma lasciano intravedere polsi con sopra la sequenza numerica in questione abbinando musiche che, spesso e volentieri, richiamano alla ninna nanna.

Il fenomeno è diventato virale, con TikTok di che contano milioni di visualizzazioni – meccanismo che spinge nuovi utenti ad aggiungersi a coloro che provano il nuovo trend -. Come riporta Popbuzz, gli utenti stanno scrivendo quel numero sui loro polsi andando poi a dormire. Secondo la credenza legata a questa sequenza numerica, colui che va a dormire con il numero scritto sul polso si troverà bloccato nei suoi sogni o in un universo parallelo. Questo vorrebbe dire che chi muore in quel contesto, muore anche nella realtà. Insomma, una di quelle credenze e di quelle cose che tutti abbiamo fatto quando eravamo bambini o adolescenti. Che ora, nel mondo odierno in cui tutto è social, si è spostata anche in quel mondo e viene documentata, dando una misura della vastità del gioco.

Perché, tra tanti numeri, è stata scelta proprio la sequenza 690452? Tra gli altri, una spiegazione è rintracciabile su Urban Dictionary: «Alcuni dicono che se scrivi il numero ‘690452’ sul tuo polso o qualcosa del genere e poi ti addormenti sarai in un’altra dimensione/universo parallelo. Sognerai cose strane, come vedere un demone, vedere un ragazzo scuro, alto, senza faccia e che ti fissa, correre in un tunnel buio o in un’autostrada». E ancora: «Apparentemente è come un sogno lucido, ma più pericoloso, perché stai evocando un dannato demone. E ho anche sentito che se ti sei fatto un taglio nel tuo sogno, diventerà reale».

Insomma, sono tantissimi gli utenti che si sono lasciati coinvolgere da questo gioco. C’è chi dice che non accade nulla e chi, invece, mette in guardia parlando del 50% di possibilità di rimanere bloccati in un altro universo.