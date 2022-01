Le 2.500 cartoline d’auguri ricevute da Lily Erbert, la donna che racconta su TikTok gli orrori dell’Olocausto

I social vengono spesso demonizzati a causa delle storture che vengono portate avanti da alcuni utenti. Ma non è tutto buio visto che le piattaforme consentono di far arrivare messaggi e racconti storici anche alle nuove generazioni. È il caso di Lily Ebert, l’anziana sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz che, grazie all’aiuto del nipote 18enne, è diventata una “star” di TikTok. Perché attraverso i social le sue testimonianza sono diventate virali e hanno aggiunto pagine di storia che mettono a tacere i vari negazionismi storici che sono stati propinati per anni.

E il 29 dicembre scorso Lily Ebert ha varcato la soglia dei 98 anni. L’affetto delle persone non si è fatto attendere e il nipote, Dov Forman, ha pubblicato l’immagine di quell’abbraccio virtuale che ha circondato la donna in occasione del suo compleanno.

Today my incredible great grandma Lily Ebert, a Holocaust survivor, turns 98!! “I never expected to survive Auschwitz. Now, at 98, I celebrate surrounded by my family – the Nazis did not win!” To the thousands of people who sent birthday cards & messages to Lily, THANK YOU ❤️❤️ pic.twitter.com/TT7PQ6ikrv — Dov Forman (@DovForman) December 29, 2021

«Non mi sarei mai aspettato di sopravvivere ad Auschwitz. Ora, a 98 anni, festeggio circondato dalla mia famiglia: i nazisti non hanno vinto!».

Lily Ebert, gli auguri social alla sopravvissuta della Shoah

Lily Ebert ha ringraziato tutti. Perché a quel 2.500 biglietti di auguri che le sono stati consegnati a casa, dove ha festeggiato con la sua famiglia, si sono susseguiti auguri in forma digitale da tutto il mondo.

Happy 98th birthday to the amazing Lily Ebert! Alongside her great-grandson Dov, they have been teaching children the importance of tolerance, using social media to spread a message of hope. We spoke to her earlier this year about Holocaust Memorial Day.pic.twitter.com/8S2MaLuR1b https://t.co/nv7u14nopW — Department for Education (@educationgovuk) December 29, 2021

29 December 1923 | Hungarian Jewish woman Lily Ebert was born in Bonyhád. In July 1944 she was deported to #Auschwitz. She was then transferred to an ammunition factory near Leipzig where she was liberated. Today she turns 98. She has 10 grandchildren & 34 great-grandchildren. pic.twitter.com/lnUXaYUY88 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 29, 2021

Una pagina di storia vivente. Una narratrice di quella pagina oscura e buia che non può essere dimenticata. Il tutto raccontato, oggi (alla veneranda età di 98 anni) su TikTok. Perché anche i giovani devono sapere cosa è successo e farne tesoro affinché tutto ciò non si riproponga mai in futuro.