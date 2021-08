Lily Ebert, 97 anni, racconta Auschwitz su TikTok

Spesso si sente dire che TikTok è il social network della Gen Z. E quando si parla di Gen Z si abbina immediatamente questo concetto a una certa leggerezza nell’affrontare la vita. Quella tipica dei “balletti” e del lyp-sinc, per intenderci. Invece, il caso di Lily Ebert dimostra come, anche tra l’audience più giovane, ci sia ancora la voglia di conoscere quello che la storia ci ha lasciato in eredità, magari grazie alla viva voce dei suoi protagonisti. Lily Ebert, nella fattispecie, ha 97 anni ed è una sopravvissuta del campo di concentramento di Auschwitz. Qualche tempo fa, insieme al pronipote Dov Forman, ha deciso di utilizzare TikTok per raccontare la sua esperienza e portare al mondo dei più giovani la sua testimonianza.

La storia di Lily Ebert e la sua esperienza con TikTok

Lily Ebert era una ragazzina quando i nazisti arrivarono in Ungheria, il Paese di residenza. Nel luglio del 1944 conobbe la crudeltà del campo di concentramento di Auschwitz, dove – racconta in uno dei suoi video più famosi su TikTok – non c’erano fiori. Conobbe di persona il dottor Mengele, l’angelo della morte. Affrontò mesi di prigionia: riuscì a salvarsi insieme alle sue sorelle. Della madre, del fratello e di un’altra sorella – deportati tutti insieme a lei – non si ebbero mai più notizie. Lily Ebert è conosciuta anche per un’altra storia molto particolare: da piccolissima indossava un piccolo ciondolo d’oro, che le piaceva moltissimo. Quando i nazisti confiscarono alla famiglia tutti i loro beni, il padre di Lily Ebert riuscì a nascondere questo ciondolo nel tacco della scarpa della moglie. Quando arrivarono ad Auschwitz, la mamma di Lily Ebert ebbe la freddezza di scambiare le sue scarpe con quelle della figlia. Rimase al sicuro e ancora oggi la donna lo indossa fiera, mostrandolo in alcuni dei suoi video su TikTok.

I contenuti pubblicati dalla testimone di Auschwitz sono tra i più popolari di TikTok e il suo canale conta oltre 1,2 milioni di iscritti. Il modo migliore per consegnare ai posteri tutte le sue storie, tutte le risposte alle domande che i più giovani continuano a farle (e a cui lei risponde, instancabile).