Su TikTok è nata la moda di mangiare “miele congelato”, ma non fa bene | VIDEO

Non è una challenge social, anche se molti la stanno interpretando così. Ma la moda del Frozen Honey (chiamata anche Jelly Honey) sta spopolando su TikTok costringendo gli esperti e i medici a sottolineare la pericolosità di una tendenza simile. In parole povere, sul social molto utilizzato dai più giovani in tantissimi stanno condividendo le loro esperienza con il miele congelato. Si parla di video che hanno ottenuto, ad oggi, quasi un miliardo di visualizzazioni. E, come spesso accade, non tutto quel che viene lanciato sulle piattaforme ha risvolti positivi.

LEGGI ANCHE > TikTok sta testando le stories (come quelle di Instagram)

Questo è un esempio di quel che sta accadendo, ormai da qualche settimana, su TikTok. Una raccolta di esperienza video pubblicate da utenti e noti creator seguendo e rilanciando l’hashtag #FrozenHoney.

Di cosa si tratta? Si tratta di un percorso molto semplice: si mette del miele in una bottiglietta di plastica e si lascia congelare per un po’ di tempo. Poi si prende dal freezer e i creator pubblicano il video mentre attendono quella gelatina congelata. Un qualcosa che sembra essere molto banale e priva di lati negativi. Ma non è così.

Frozen Honey, la nuova e pericolosa moda su TikTok

Come riporta il New York Times, infatti, molti esperti hanno definito malsana questa moda nata sui social. Perché il miele è un prodotto naturale e salutare, ma come tutte le cose deve essere assunto in quantità contenute. E qui non si parla solo dell’effetto congelamento del Frozen Honey, ma dell’alimento in sé. Ingerire un quantitativo esagerato – e dai video si mostra come gli utenti ne abusino – di miele, infatti, potrebbe provocare forti mal di stomaco, diarrea e vomito. Eventi riscontrati in diversi racconti, come spiegato anche da alcuni utenti che hanno provato a seguire questa tendenza nata su TikTok.

Problemi di stomaco, ma anche ai denti. Molti dentisti, infatti, hanno sottolineato come il quantitativo di zuccheri naturali contenuti all’interno del miele possa provocare diverse carie. E, poi, ci sono anche altri fattori sempre collegati agli zuccheri: l’eccessiva quantità ingerita, infatti, potrebbe provocare la salita del livello di glicemia e, dunque, anche portare al diabete.