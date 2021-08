TikTok sta testando le stories (come quelle di Instagram)

Un po’ come Instagram, un po’ come Snapchat. I social vivono, spesso e volentieri, di concorrenza che si traduce in verosimiglianza. Già in passato abbiamo visto piattaforme attingere a piene mani della novità introdotte dai “rivali” del settore, creando dei veri e propri cloni. Innovazioni tecnologiche che viaggiano tutte in una stessa direzione, andando a colmare quei vuoti richiesti dagli utenti. E così, dopo mesi passati a essere “copiati”, ecco che arrivano anche le TikTok Stories.

LEGGI ANCHE > Su TikTok medici e infermieri spiegano ai giovanissimi tutto sui vaccini

La notizia arriva da una fonte affidabilissima: il social media consultant Matt Navarra, esperto di piattaforme digitali e sempre un passo avanti rispetto alle novità che accompagnano il mondo del web. Il modello delle TikTok Stories, come spiega in una serie di tweet, è in fase di test e – vedendo le anteprime – ricalca un qualcosa che gli utenti conoscono già da tempo.

Ephemeral TikToks coming soon ✨ This is going to be popular #justahunch 🔥 h/t @amanfirdaus pic.twitter.com/WbASZ3bqqY — Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021

Stories effimere. Brevi video che potranno essere postati sul proprio profilo TikTok e che avranno una vita di “24 ore“. Insomma, come già accade su Instagram e su Snapchat. Un modello già applicato da Facebook nel recente passato, ma anche da Twitter che – però – ha già deciso di abbandonare il suo progetto “Fleet” dopo meno di un anno. Ma il concetto di “Stories” effimere esiste anche su Youtube e LinkedIn.

TikTok Stories, al via la fase di test (su modello Instagram)

«Stiamo sempre pensando a nuovi modi per portare valore alla nostra community e arricchire l’esperienza di TikTok – ha spiegato un portavoce dell’azienda che cura il social network a Social Media Today -. Attualmente stiamo sperimentando modi per offrire ai creatori formati aggiuntivi per dare vita alle loro idee creative per la comunità di TikTok». Al momento, come spesso capita quando ci si trova nel pieno della fase di test, non si conoscono le tempistiche esatte dell’arrivo di questo aggiornamento. Sta di fatto che, per ora, sono emersi alcuni dettagli tecnici: le TikTok stories dureranno 24 ore e saranno visualizzate (e visualizzabili) in un pannello laterale pieghevole a sinistra nel feed principale dell’app.