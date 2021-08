Jessica Giorgia Senesi, ovvero il coraggio della condivisione

Senza filtri, proprio nei social dove – invece – di filtri si fa abuso. Jessica Giorgia Senesi è l’altra creator che abbiamo intervistato nel corso della nostra giornata con i più talentuosi tiktokers italiani all’interno di una spa romana. Attivista autoironica e gamer, come recita la sua bio. Una gran bella persona, che sussurra quando parla. Con una forza inversamente proporzionale al suo tono di voce.

Il mondo di Jessica Giorgia Senesi

Il mondo di Jessica Giorgia Senesi è quello in cui tutti dovremmo restare in silenzio ad ascoltare le sue storie. Che, in fondo, altro non sono che normalissime scene di vita quotidiana di un’attivista LGBT che usa messaggi molto efficaci per tutti gli utenti di TikTok e di Instagram, l’altro social network che utilizza con costanza.

«Parlo della comunità LGBT – ci dice – e parlo del mio percorso di formazione, in maniera molto autoironica». Famiglia, amici, girasoli e qualche sorriso accennato. Le parole che contano per veicolare i messaggi giusti: «Ho trovato la chiave della mia autostima dopo un po’, dopo un lungo percorso. Dovevo cercare di cavarmela da sola in qualche modo: ho capito di avere un carattere abbastanza forte e sono riuscita a costruire pian piano la mia autostima».

Poche differenze tra la vita online, le immagini che mostra ai suoi 200mila followers di TikTok, e quella offline: il filo conduttore è rappresentato dalla sincerità, da quella voglia di rendere speciali le sue interazioni con chiunque, anche se – all’apparenza – Jessica Giorgia Senesi ammette di poter sembrare una persona dal carattere difficile. Sui transfobici non ha dubbi: «Ignoranti, molto maleducati per la maggior parte e superficiali». Nella vita sui social è sempre difficile trovare le giuste risposte. Soltanto la chiave di risolutezza che ha in mano Jessica Giorgia Senesi riesce ad aprire lo scrigno con la formula magica per tenere loro testa. In maniera straordinariamente semplice.