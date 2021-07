Tobia Lanaro, la gioia nella musica: «Se un giorno non dovesse più esserci internet, canterei lo stesso»

Vicenza, nuova capitale della musica italiana. Madame, Sangiovanni e Tobia Lanaro. Segnatevi il nome, ne riparleremo prestissimo. Intanto, il suo entusiasmo contagioso è venuto a trovarci a Giornalettismo. Un inizio un po’ turbolento, sulla cresta dell’onda. Ma poi l’intervista è filata via serena, tra una risposta, un acuto e un tuffo in piscina. Tobia Lanaro ha 195mila followers su TikTok, ma non ha l’obiettivo di diventare un influencer. È la musica la sua vita, quella che entra nelle vene in un momento imprecisato e non ti abbandona. Una sorta di contagio. Ha 20 anni, canta da quando ne aveva 11. Il passaggio in tv con Ti lascio una canzone, i giri d’Italia a far sentire la sua voce. Potente e delicata allo stesso tempo.

La leggerezza di Tobia Lanaro

«Se un giorno mi svegliassi senza internet? Forse la prima volta sarei triste – ci risponde con una calma olimpica -, ma poi non mi farei problemi. Continuerei a cantare come ho sempre fatto». Tobia Lanaro si è saputo sicuramente ritagliare uno spazio su TikTok, tra le centinaia di migliaia di video che vengono scrollati: i suoi riccioli e le sue interpretazioni dei più grandi successi musicali hanno catturato l’attenzione del pubblico.

«Canto da quando avevo 11 anni – dice Tobia Lanaro – ed è sempre stata la mia più grande passione. Oltre alla cosa che mi rende più felice. Spero davvero di farlo per tutta la vita, anche perché non so fare nient’altro». Sicuramente, sa essere molto convincente. Gli occhi, la sua voce e i suoi argomenti sono armi affilatissime, che bucano lo schermo. In più c’è anche l’autoironia: «Mi ricordo di aver preso una stecca da piccolissimo – ci racconta -, dovevo cantare Hallelujah alle 9 del mattino. Ero nel periodo in cui stavo cambiando la voce e a un certo punto – piiitz – mi è partita una stecca incredibile. Il bello è che l’ho fatta passare come il fischio del microfono».

Oggi va decisamente meglio. La voce è ferma e sicura. Ha 21 anni, Tobia Lanaro, ma quando inizia a cantare ha la stessa esperienza di un veterano da palcoscenico. Per ora, si diverte anche su TikTok. Da grandi numeri sui social derivano anche grandi responsabilità: «Le persone che più mi fanno incazzare su TikTok sono quelle che non portano un contenuto – ci spiega -. Hai una piattaforma? Usala per fare qualcosa che ti piace, o per trasmettere un messaggio che vuoi far arrivare a tante persone giovani. Un contenuto diseducativo, oggettivamente, non è un bell’esempio».

È tempo di uscire dall’acqua. Ripetiamo. Segnatevi il nome.