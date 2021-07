Pierangelo Greco su TikTok: «Mi fa sentire un artista ogni giorno»

Pierangelo Greco proviene da un paese della provincia di Lecce, in Puglia, ha 20 anni e si distingue nei social e nella vita reale per la sua personalità carismatica, con cui noi di Giornalettismo siamo entrati a contatto. Su TikTok è noto per il make-up, che con sicurezza e convinzione definisce la sua arte e la ragione per cui viene apprezzato dai quasi 570 mila followers che lo seguono nel social.

La gioia negli occhi di Pierangelo Greco

Che Pierangelo sia grato alla vita te ne accorgi subito, perché i suoi occhi brillano di emozione quando parla di ciò che gli piace più fare: truccarsi. Essere riuscito a trasformare la sua passione in un progetto è ciò che gli dà più soddisfazione, soprattutto perché – ci racconta – non ha avuto nessun maestro e dice: «Gli unici maestri sono stati i miei colleghi, che mi hanno ispirato a crescere durante il mio percorso artistico».

Durante l’intervista inusuale, all’interno di una sauna, abbiamo spaziato parlando di argomenti seri, come il racconto degli episodi di bullismo subiti in passato, non tanto dai suoi amici quanto dai suoi professori del liceo, uno in particolare, a cui Pierangelo si rivolge guardando dritto la telecamera «Prof, purtroppo non aveva ragione, quello che aveva detto era sbagliato. Io sono felice, mi godo la mia vita e la sua idea era sbagliata su di me». Quella che ci racconta è una verità fin troppo comune e troppo spesso taciuta, quella di un bullismo che si insinua non solo tra i banchi, ma anche tra le cattedre degli insegnanti. E poi abbiamo affrontato questioni più leggere, come alcune curiosità sulla sua vita: la cosa che non ha mai fatto o il rumore che proprio non sopporta (e che ha voluto replicare, ma non vi diamo spoiler).

Pierangelo Greco ha l’energia dei suoi vent’anni, l’entusiasmo di chi prende a morsi la vita e la sensibilità di chi non nega di badare al giudizio del pubblico, che nel suo caso è in crescente aumento. Infatti, anche su Instagram vanta un audience piuttosto ampia di quasi 70 mila followers. La leggerezza di Pierangelo potrebbe essere fraintesa, ma è il caso di dire che sa il fatto suo, perché nessuno come lui conosce la strada che lo ha condotto dov’è oggi: su TikTok, che lo fa «sentire un artista» e, nella vita reale, a Roma, prima metropoli in cui ha vissuto e che presto saluterà per trasferirsi a Milano. Ma non vi sveliamo altro e lasciamo che sia lui a raccontarvi di sé, dei suoi ricordi e dei suoi sogni.