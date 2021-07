Su TikTok medici e infermieri spiegano ai giovanissimi tutto sui vaccini

Le domande – più o meno legittime e sensate – sono molte. I miti da sfatare e le storie da confermare o smentire altrettante. Questo è quello che fa un gruppo di medici e infermieri TikTok per raggiungere quella vastissima platea di ben 8 milioni di utenti solo in Italia. Utento che, per la maggior parte, sono ragazzini pieni di dubbi e curiosità sui vaccini che, in questo modo, hanno un contatto diretto con fonti affidabili.

Le domande sono le più disparate e variano da quello che si può o non si può fare dopo il vaccino all’efficacia e così via. A rispondere è un piccolo ma nutrito gruppo di addetti ai lavori, tra medici, epidemiologi, chirurghi, infermieri, tecnici e divulgatori scientifici. E lo fanno seguendo le regole del social cinese, a suon di balletti e musica.

Tra le prima a farlo, in Italia, ci sono state le giovani infermiere dell’account vita_da_as, che avevamo già intervistato. A loro si sono aggiunti molti professionisti della salute con lo scopo comune di smentire tutte le false verità sui vaccini e le bufale che – purtroppo – ancora continuano a girare. Bufale che, visto che mancano circa 6 o 7 milioni di prime dosi per raggiungere una quota tale di vaccinati da puntare all’immunità di gregge in Italia, è fondamentale smontare soprattutto tra i giovani.

Il fenomeno in questione è esploso prima, già lo scorso anno, negli Stati Uniti per poi arrivare in Italia attraverso una serie di account che ora contano anche centinaia di migliaia di follower come dottor claudio o una ginecologa per amica. Ognuno di questi sviscera le tematiche che più gli competono – in questi ultimi due casi i rapporti tra i vaccini vaccini e gravidanza, allattamento e infertilità. Non solo singoli ma anche la Federazione nazionale degli infermieri aveva provato a creare un account su TikTok, quella che ormai è ufficialmente la piattaforma migliore per raggiungere quel target di giovani che ancora potrebbero essere indecisi e sfatare ogni dubbio.