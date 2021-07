La storia dell’influencer che si fa il sierologico e non il tampone (e viaggia da positiva al Coronavirus) | VIDEO

Oltre un milione e 200mila follower su Instagram. Più di 340mila follower su Instagram. Carlotta Fiasella è una giovane influencer che, attraverso i social, sta preparando la sua carriera e la sua vita futura in un mondo sempre più digitale. Grandi numeri che dovrebbero far emergere grandi responsabilità che, però, sono state disattese nelle sue ultime condivisioni social. La ragazza, 22 anni, ha raccontato a chi la segue le sue ultime “peripezie” che, però, adesso potrebbero mettere a rischio la salute di alcune persone.

Il tutto è stato raccolto in una serie di video pubblicati su TikTok e riassunti di Gabriele Parpiglia su Instagram.

In pratica, Carlotta Fiasella era stata in Sardegna condividendo la casa con una sua amica risultata positiva al Coronavirus. La giovane influencer, però, invece di sottoporsi a un tampone sull’isola, aveva optato per un test sierologico (cioè quello del sangue). Come noto – visto che viviamo in questa bolla pandemica da un anno e mezzo -, questo tipo di analisi serve solamente per verificare se si è entrati in contatto con il virus, ma non nei giorni precedenti: servono almeno 14 giorni per trovare eventuali tracce di anticorpi prodotti dal nostro organismo. Insomma, non era quello il test a cui la 22enne si sarebbe dovuta sottoporre.

Carlotta Fiasella, l’influencer che viaggia con il Covid

Poi il viaggio per il ritorno a casa. La tratta dalla Sardegna e Genova, dunque, è stata coperta nel bel mezzo della sua positività al Covid. Eppure, come confessato dalla stessa Fiasella sui social, in molti le avevano già detto che si sarebbe dovuta sottoporre a un tampone prima di partire e non a un sierologico. E, invece, l’antigenico lo ha effettuato una volta tornata a casa (ora ha prenotato anche un molecolare), con il suo fidanzato. Adesso entrambi – come testimoniano le ultime stories Instagram – si trovano in quarantena a casa. Ma quel loro viaggio da positivi potrebbe aver provocato un focolaio tra gli altri passeggeri.

La storia del vaccino

La giovane, oltretutto, non è vaccinata. Su Instagram – mentre si trova in casa per la quarantena insieme al suo fidanzato – ha raccontato di aver dovuto attendere perché soffre da tempo di asma ed è allergica (non ha spiegato a cosa, ma ha sottolineato come sia costretta a girare con l’adrenalina in borsa). Alla fine, dopo l’ok dei medici – secondo il suo racconto – era riuscita a prenotare la sua prima dose per il 9 agosto, ma ora non potrà farla vista la sua positività.