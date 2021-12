Il video virale del cinema che sembra trasmettere il Grinch tramite Amazon Prime Video

La storia è stata raccontata da un tiktoker in un video che ormai è diventato virale. Nel video si vede uno schermo durante la navigazione su Amazon Prime Video con tentativo di riproduzione della versione del 2018 de Il Grinch – quella basata sull’omonimo racconto del 1957 scritto dal Dr. Seuss – diretta da Yarrow Cheney e Scott Mosier. Facendo play, il tentativo non va a buon fine perché – come mostra il messaggio che compare sullo schermo – il numero massimo di video che possono essere riprodotti contemporaneamente con quel singolo account è già stato raggiunto. Da questo video TikTok è nata la storia: cinema usa Prime Video.



Cinema usa Prime Video: cosa si capisce dal video TikTok virale

Nel video, in sottofondo, si sentono le voci di adulti e bambini che chiacchierano ma – effettivamente – non è visibile il luogo nel quale chi fa il video sta filmando lo schermo. Il video è andato virale con oltre due milioni di visualizzazioni e ci sono moltissimi commenti, uno dei quali afferma: «I cinema dividono un abbonamento come il resto di noi». Come riporta Newsweek, la catena nazionale di cinema statuitense Regal sta offrendo agli spettatori la possibilità di vedere nei cinema film che sono già usciti per 5 dollari ogni sabato di novembre e dicembre 2021.

«A quanto pare il nostro cinema funziona con la fire tv e affittando film Amazon Prime», ha scritto l’utente @rachel.m00re che – da quanto si intuisce da video e commenti – era presente quando si è verificato questo problema e che ha dato ulteriori spiegazioni nei commenti. Rispondendo a un utente che ha scritto «il povero sedicenne che stava lavorando sarà probabilmente andato in panico quando ha visto questo messaggio lol», la giovane utente TikTok ha scritto «lo so!! Mi sono sentita così male per i lavoratori. Gli ci sono voluti 35 minuti per venirne fuori, sono sicura che fosser nel panico».

La situazione, riportata comunque in maniera approssimativa e che lascia parecchi punti interrogativi non chiariti, dipingerebbe un cinema che sfrutta un abbonamento Prime Video per riprodurre un contenuto al cinema. Un gesto che va contro tutte le regole di Prime Video e che è illegale.

La riproduzione di Prime Video al cinema

Non sono pochi quelli che fanno notare come utilizzare Prime Video per la riproduzione di un contenuto al cinema sia illegale. Estremamente illegale ma «anche esilarante, si legge nei commenti». Del resto i termini della piattaforma di streaming di Amazon parlano chiaro: «Non puoi (i) trasferire, copiare o visualizzare il contenuto digitale, tranne che per quanto consentito dal presente accordo; (ii) vendere, affittare, noleggiare, distribuire o trasmettere qualsiasi diritto al contenuto digitale; (iii) rimuovere qualsiasi avviso o etichetta di proprietà sul contenuto digitale; (iv) tentare di disabilitare, bypassare, modificare, sconfiggere o altrimenti aggirare qualsiasi sistema di gestione dei diritti digitali o altri sistemi di protezione dei contenuti utilizzati come parte del servizio; o (v) utilizzare il servizio o il contenuto digitale per qualsiasi scopo commerciale o illegale».