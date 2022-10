Pierluigi Pardo, un anno dopo, spiega perché ha lasciato Mediaset

Pierluigi Pardo ha scelto di affidare a un videomessaggio su Facebook il compito di chiarire perché ha lasciato Mediaset dopo undici anni di collaborazione. Video per il quale il giornalista ha ricevuto anche una nota di ringraziamento da parte della rete privata. L’addio – che risale all’estate scorsa – non è di certo stato rose e fiori. Mediaset, all’epoca, aveva infatti annunciato che avrebbe fatto causa a Pardo per via di un contratto di esclusività firmato con la rete cui il giornalista sarebbe venuto meno andando a lavorare anche per Dazn. A chiarire la questione dell’addio è stato Pardo stesso, a oltre un anno di distanza, con un recente post.

Le ragioni per cui Pierluigi Pardo ha lasciato Mediaset

«Vi rubo un minuto per una cosa personale. Qualcuno ricorderà che lo scorso anno il mio addio a Mediaset non è stato il più sereno al mondo – esordisce Pardo, ricordando la questione dello scorso anno -. Ho scritto una lettera all’editore Pier Silvio Berlusconi. Una lettera di scuse per non aver firmato il contratto di esclusiva che mi era stato proposto e per il quale mi ero impegnato. Ma ho cambiato idea quando mi sono reso conto che non c’era quella deroga, presente nelle tre stagioni precedenti, per poter fare la telecronaca di una partita settimanale di campionato su Dazn».

Dopo undici anni di collaborazione, un anno dopo il termine del rapporto, Pardo spiega di aver scritto questa lettera che – «per un fatto di trasparenza e di onestà intellettuale» – sceglie di condividere anche con il pubblico che, per tanti anni, lo ha seguito. Lo scopo è anche quello di «testimoniare che lo scorso anno non c’era il clima per fare un post e dirlo in maniera esplicita. L’ho solo detto in qualche intervista».

«La verità è che io a Mediaset sono stato benissimo. Ho passato 11 anni fantastici, sono cresciuto tanto, ho avuto tante occasioni e penso anche di aver fatto il mio. Tutto questo grazie a un’azienda che mi ha aiutato, supportato, che mi è stata vicina e che non è stata solo un’azienda ma anche una famiglia», conclude – in una maniera che sembra essere del tutto serena – il giornalista.