L’errore di Mediaset che manda in onda per due volte la stessa puntata di Amici

Nel momento esatto in cui Mediaset aveva trasmesso la puntata quotidiana di Amici, nella giornata di oggi, sui social network ci si è resi conto immediatamente che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Le immagini che stavano scorrendo sui teleschermi, infatti, erano spaventosamente simili a quelle di lunedì 26 settembre. Andando avanti, invece, si è scoperto che le immagini erano esattamente le stesse. Nel palinsesto del biscione, per un errore tecnico, era stata inserita per due volte consecutive la stessa identica puntata del daytime di uno dei più longevi talent show della televisione italiana.

Replica puntata Amici mandata in onda due volte per errore

L’errore è stato ammesso dalla stessa direzione di rete, che lo ha comunicato sui social network:

Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di #Amici già trasmessa lunedì scorso. #Canale5 si scusa con i suoi telespettatori. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) September 28, 2022

I commenti sui social network si sono rincorsi, soprattutto per l’ampia visibilità che Amici ha tra il pubblico televisivo del pomeriggio. In ogni caso, la nuova puntata potrà essere recuperata in quello che tradizionalmente è considerato lo spazio delle repliche su La5, in onda alle 19.15. Di fatto, ci si attende una significativa performance in termini di pubblico per una rete gregaria: chi vorrà recuperare la puntata nuova di Amici, infatti, potrà farlo in questo modo. Domani, al momento dei dati auditel, capiremo quanto avrà inciso sulle performance Mediaset questo errore nella messa in onda della puntata del talent.