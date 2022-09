Una giornalista Mediaset da 30mila followers è caduta vittima del phishing su Instagram

Vi abbiamo parlato più volte dei problemi causati dal phishing su Instagram. A volte, nei DM, si viene raggiunti da annunci pubblicitari ingannevoli, che invitano a cliccare su link che rappresentano collegamenti a siti che acquisiscono i dati personali degli utenti. A volte, sempre nei DM, ci arrivano presunte richieste d’aiuto da parte di persone che si spacciano per nostri conoscenti e che, attraverso questa tecnica di social engineering, arrivano a ottenere preziose informazioni sul nostro account, riuscendo a impossessarsene. Di una truffa simile sarebbe stata vittima – secondo quanto riportato dal Messaggero – una giornalista Mediaset hackerata. Il suo profilo Instagram, da 30mila followers, non risponderebbe più ai suoi comandi, dal momento che – attraverso questo tentativo di phishing – la stessa giornalista si è vista sottrarre la password d’accesso al profilo.

Giornalista Mediaset hackerata: il suo profilo Instagram da 30mila followers nel mirino

La stessa giornalista sarebbe stata raggiunta successivamente anche da una richiesta di riscatto: la persona che ha organizzato la truffa ha chiesto ben mille euro in cambio della restituzione all’utente del profilo Instagram di cui sopra. A inizio gennaio, abbiamo riportato la notizia di una prassi molto diffusa in questo senso: SecureWorks, una società di sicurezza informatica, aveva evidenziato questi tentativi di gram-hacking (ovvero di hackeraggio che sfrutti in qualche modo alcune funzionalità di Instagram), mettendo in guardia gli influencer. I loro profili risultano particolarmente appetibili perché sono per loro motivo di business e, quindi, potrebbero giustificare il pagamento di un piccolo riscatto per la restituzione delle chiavi d’accesso. Il problema è che pagare un riscatto significa sempre entrare in una spirale potenzialmente senza conclusione, che non assicura la conclusione del problema.

La giornalista Mediaset, con i suoi 30mila followers su Instagram, rientrava – evidentemente – in questo target. Adesso, della vicenda, si occuperanno le autorità competenti.