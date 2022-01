La truffa dei “rapitori” dei profili Instagram degli influencer

Sembra Instagram, ma sotto mentite spoglie. Eppure, dietro a una mail che sembra arrivare direttamente dal social network e che cerca di allettare gli influencer attraverso delle offerte di sponsorizzazioni si nascondono dei gruppi di hacker organizzati al fine di “sequestrare” in qualche modo il profilo Instagram della vittima di turno. Un’attività che – per tutti coloro che costruiscono una carriera sulla condivisione di contenuti via social network – può essere sicuramente deleteria.

Hacker di Instagram e il furto dei profili degli influencer

I ricercatori della società di sicurezza informatica SecureWorks hanno evidenziato questi tentativi di gram-hacking (ovvero di hackeraggio che sfrutti in qualche modo alcune funzionalità di Instagram) e hanno messo in guardia la community degli influencer che, in questo periodo, sarebbe stata bersagliata da tentativi di appropriazione dell’identità.

La truffa, a quanto pare, inizia con l’invio di un avviso, che sembra provenire proprio da Instagram visto le maschere grafiche utilizzate, a un utente: l’avviso dice che una foto nel suo account ha portato a una violazione del copyright e che il suo account è a rischio di chiusura. Il sistema di modulistica che si innesca da questa comunicazione porta gli hacker ad appropriarsi del profilo social della persona in questione (con relativa modifica di user e password), cambieranno la sua bio e, al suo interno, daranno comunicazione di un dominio WhatsApp e di un numero di telefono che, se contattato via chiamata o via SMS, collega l’utente agli hacker in modo che possa essere negoziato un riscatto.