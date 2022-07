Il sito di streaming Rojadirecta dovrà risarcire Mediaset per mezzo milione di euro

Una somma pari a 529.579,50 euro oltre a 24.786,00 euro per interessi e spese legali. Questo è il risarcimento che otterrà Mediaset da Rojadirecta, secondo la sentenza del Tribunale di Roma. «La piattaforma ha messo a disposizione del pubblico in modo illecito e sistematico tutti i diritti sportivi acquisiti da Mediaset a partire dal 2010».

Il Tribunale di Roma condanna Rojadirecta a risarcire Mediaset per mezzo milione di euro

Secondo quanto riportato da Repubblica, in una nota pubblicata dall’emittente in merito alla piattaforma che fornisce agli utenti contenuti streaming piratati si legge: «Un altro passo avanti per la difesa dei contenuti degli editori dalla pirateria online. Il Tribunale di Roma con sentenza 11672/2022 emessa il 21 luglio ha condannato la piattaforma online Rojadirecta a risarcire Mediaset per violazione dei diritti d’autore audiovisivi con sfruttamento commerciale». Rojadirecta offriva illegalmente la trasmissione di partite, campionati e sfide delle quali Mediaset deteneva i diritti. «Il Tribunale ha accertato la piena responsabilità di Rojadirecta nell’aver messo a disposizione del pubblico in modo illecito e sistematico tutti i diritti sportivi acquisiti da Mediaset a partire dal 2010. Rojadirecta – si legge ancora – è stata condannata a risarcire Mediaset con la somma di 529.579,50 euro oltre a 24.786,00 euro per interessi e spese legali».

La pirateria in Italia: un fenomeno che cresce sempre di più

L’ennesimo caso di pirateria, un fenomeno purtroppo ben conosciuto in Italia. Tanto è vero che, secondo un recente rapporto Ipsos, per quanto riguarda la pirateria digitale di libri e giornali nel nostro paese, si registra una crescita del 5% sul 2019 con oltre la metà dei professionisti che la pratica e ben l’81% degli studenti universitari. Nell’anno appena trascorso si contano 322.000 azioni di pirateria al giorno con danni quantificabili – secondo le stime della Federazione degli editori dei giornali – per 771 milioni di euro in ambito libri e 250 milioni in ambito quotidiani. Un tale numero di libri piratati lede al fatturato dell’intero settore per il 31% e sottrae, come conseguenza, Pil all’economia italiana per un totale di 1,88 miliardi. La conseguenza diretta è che la professionalità in questo settore viene umiliata e che si contano ben 13.100 posti di lavoro in meno, considerato che l’investimento nell’assunzione di nuovo personale diminuisce.