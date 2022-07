La denuncia per violazione di copyright contro Internet Archive

Internet Archive è un portale che consente di realizzare copie permanenti delle pagine di tutti i siti presenti nel world wide web. Ha fatto la storia del mondo digitale, anche come strumento utile per “fotografare” un qualcosa avvenuto e pubblicato online. Ora, però, è stata scoperchiato un vaso di Pandora per via di una serie di denunce da parte di alcune case editrici. Causa per presunta violazione del diritto di autore. E tutto ciò, qualora la piattaforme fosse ritenuta responsabile, rischia di mettere a repentaglio la sua stessa esistenza.

La serie di denunce presentate nei confronti di Internet Archive, però, non fa riferimento diretto ai contenuti pubblicati in rete. Perché da qualche anno il portale ha iniziato a offrire anche una serie di e-book consultabili – a titolo gratuito – da parte degli utenti. Si tratta di consultazioni in esclusiva, a mo’ di biblioteca: un titolo può essere preso “in prestito” da uno e solo un utente alla volta. Insomma, non è possibile una lettura simultanea e, dunque, una diffusione di quello stesso saggio o romanzo. Queste, però, sono solamente le premesse.

Internet Archive e la causa per il copyright violato

Come riporta Popsci.com, quattro case editrici hanno deciso – nel 2020 – di fare causa (per pirateria) alla piattaforma online. Il motivo è semplice: fornendo agli utenti una copia di e-book di un determinato testo, viene violata la legge sulla privacy. Soprattutto perché gli editori e gli autori che detengono i diritti di una pubblicazione (nell’archivio ci sono centinaia di titoli digitalizzati) non traggono profitto da questa sorta di biblioteca virtuale. E per questo Hachette Book Group, HarperCollins, John Wiley Sons e Penguin Random House hanno presentato denuncia contro quella piattaforma online. E si parla di almeno 127 libri (oggetto della causa) e l’eventuale risarcimento (qualora Internet Archive fosse ritenuto colpevole) ammonterebbe a circa 19 milioni di dollari (in pratica il guadagno esatto degli introiti commerciali dell’azienda).

L’accusa e la difesa

Le case editrici che hanno denunciato Internet Archive sostengono sulla piattaforma sia presente (e consultabile gratuitamente) «una raccolta di oltre tre milioni di ebook protetti da copyright non autorizzati – inclusi più di 33.000 titoli disponibili in commercio degli editori – senza ottenere licenze per farlo o pagare ai titolari dei diritti un cent per lo sfruttamento delle loro opere. Chiunque nel mondo disponga di una connessione a Internet può accedere istantaneamente a queste opere rubate tramite i siti Web correlati archive.org e openlibrary.org di IA».

L’azienda che cura e gestisce Internet Archive – la Electronic Frontier Foundation – ha sempre respinto al mittente questo tipo di accuse, ribadendo la sua linea di difesa in un memorandum datato 7 luglio: «Le biblioteche praticano CDL (Controlled Digital Lending, ndr) in una forma o nell’altra da più di un decennio. CDL rende più facile per gli utenti che vivono lontano da una biblioteca fisica, o che hanno difficoltà di stampa, l’accesso ai libri. Supporta la ricerca, la borsa di studio e la partecipazione culturale in una miriade di modi».