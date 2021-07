Mediaset fa causa a Pierluigi Pardo: «Non può lavorare per Dazn»

“A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi Pardo”. È quanto si legge in una nota Mediaset, dopo che Dazn ha annunciato la presenza del commentatore nella squadra della prossima stagione per commentare la serie A. “Nonostante gli impegni assunti – ha scritto Mediaset -, confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato riportato giovedì 8 luglio anche come membro della squadra di telecronisti di un’altra società. Ove tale inadempienza fosse confermata, Mediaset non solo risolverà le intese raggiunte



ma agirà nei confronti di Pierluigi Pardo in tutte le sedi competenti”. Il giornalista, interpellato in merito, ha preferito non commentare.

Secondo quanto trapelato da fonti interne, Pierluigi Pardo – rispetto agli anni passati – avrebbe firmato con Mediaset un contratto in esclusiva della durata di tre anni che gli vieterebbe, di conseguenza, di collaborare con altre testate. Da qui è partita la minaccia da parte di Mediaset di adire per vie legali qualora Dazn lo confermasse nella squadra che fa parte della prossima stagione calcistica di Serie A.

La grande squadra di Dazn, tra conferme e nuovi arrivi (come Pierluigi Pardo)

Oltre a Pardo, nella nuova squadra di Dazn figurano altri ‘grandi acquisti’ come gli ex calciatori Riccardo Montolivo, Andrea Barzagli, Alessandro Matri, Massimo Ambrosini e i giornalisti Marco Cattaneo e Giorgia Rossi. Confermatissima anche per la prossima stagione Diletta Leotta.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]