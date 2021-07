L’ad di Dazn garantisce che non ci saranno problemi nella trasmissione della Serie A

Veronica Diquattro, amministratrice delegata di Dazn per Italia e Spagna, ha spiegato come l’azienda si sta preparando a trasmettere le partite di Serie A in contemporanea senza che ci siano problemi. La prima delle tre stagioni per le quali Dazn ha acquistato i diritti dovrebbe partire e proseguire per il meglio secondo quanto ha affermato l’ad, senza nessun tipo di intoppo.

Non dovrebbero esserci problemi per le contemporaneità su Dazn

«In questi anni abbiamo fatto importanti investimenti per ottimizzare la piattaforma – ha chiarito Diquattro – in modo da evitare ogni tipo di problema che potesse presentarsi alla fonte. Inoltre, stiamo dialogando con tutti i principali service provider del nostro Paese e stiamo collaborando con loro per raggiungere i migliori risultati». Il grande afflusso di persone che si troveranno contemporaneamente a fruire di più partite non dovrebbe dare nessun tipo di problema tecnico perché l’infrastruttura è stata ottimizzata.

I grandi volumi di traffico non daranno problemi

L’ad di Dazn per Italia e Spagna ha spiegato che non finisce qui e che la piattaforma sta investendo altro denaro per migliorare dal punto di vista tecnologico e garantire una serie di soluzioni che aumenteranno «ulteriormente la qualità di visione degli eventi sportivi in streaming». Nello specifico e scendendo più nel tecnico Diquattro ha accennato – nell’intervista rilasciata al Corriere – al fatto che i contenuti di Dazn passano attraverso le Cdn (contents delivery network) e l’infrastruttura Dazn si basa su ben sei diversi fornitori Cdn Globali con l’obiettivo di massimizzare l’affidabilità del servizio in caso di interruzione di una di queste. Su queste reti è in corso un importante lavoro di potenziamento che ne accrescerà la capacità complessiva di quasi 3 volte rispetto a quella attuale».