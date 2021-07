Tim ha svelato l’offerta per il calcio in streaming

Tim ha dato l’affondo nella ‘guerra’ per i diritti sul calcio. Lo streaming le permette di fare un’offerta decisamente conveniente (19,99 euro al mese la più economica fino ai 44,99 del pacchetto completo) che copre i 340 milioni che secondo indiscrezioni sarebbero alla base dell’accordo con Dazn, detentrice dei diritti. “La diffusione in streaming del calcio e dei contenuti di intrattenimento è l’ennesimo tassello nel posizionamento di TimVision come principale aggregatore di contenuti televisivi in Italia e rappresenta inoltre un elemento importante per la digitalizzazione del Paese”, ha sottolineato il gruppo spiegando la propria strategia, come si legge su Ansa.it.

Quella base è un’offerta a tempo, a partire da oggi (01 luglio, ndr) e fino al 28 luglio, sarà possibile sottoscrivere le offerte che comprendono i contenuti di TimVision e quelli di DAZN, Disney+, Mediaset Infinity e Netflix. ‘TIMVISION Calcio e Sport’ in particolare comprende, in un unico pacchetto, DAZN con tutta la Serie A TIM (a cui si aggiungono la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni, la Serie B, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP e altri contenuti sportivi), Mediaset Infinity con 104 partite di UEFA Champions League a stagione a cui si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5, praticamente tutto il calcio. A questo si aggiunge l’intero catalogo discovery+ ed Eurosport, che proporrà i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con circa 3.000 ore in diretta, i grandi eventi del ciclismo (i tre Grandi Giri, con Vuelta esclusiva e le Classiche), il tennis (tre tornei del grande Slam), il basket (la Serie A), il golf con le esclusive del PGA Tour e European Tour, tutti gli sport invernali, i motori (con l’accordo da poco rinnovato per 24 ore di Le Mans). Grazie alla promozione ‘Salta l’estate’ il cliente comincerà a pagare dal 1° settembre. Inoltre verrà dato il TimVision Box in comodato d’uso gratuito in tutte le offerte, un dispositivo che usa il sistema Android TV 10, connettività WiFi 6 e la nuova tecnologia digitale terrestre DVB-T2.

Intanto nei giorni scorsi Sky ha ufficializzato la decisione di presentare un ricorso all’Antitrust contro l’esclusività dell’accordo tra Tim e Dazn con al centro la trasmissione delle gare della Serie A. La replica da parte della stessa Tim non si è fatta attendere. “Tim resta stupita dalle preoccupazioni di Sky sulla concorrenza e la libera scelta dei clienti, dopo che l’Agcm ha accertato più volte che Sky è un soggetto dominante nel settore della pay tv detenendo una quota di mercato pari a circa l’80%”, si legge nella nota.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]