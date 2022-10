Grande Fratello Vip: la diretta interrotta, il bullismo nei confronti di Marco Bellavia e l’esposto del Codacons

Intorno alle 13 di mercoledì 5 ottobre, la diretta del reality show Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, si è interrotta. Il nome del noto programma giunto alla settima edizione prende il nome dal personaggio del romanzo 1984, di George Orwell. La sigla “Vip” è stata aggiunta quando il programma si è evoluto dalla versione originale a quella attuale, che accoglie nella nota “casa del Grande Fratello” solo personaggi già noti al pubblico o che erano famosi in passato. I concorrenti sono tenuti a convivere per alcune settimane nella stessa casa e vengono ripresi ininterrottamente dalle telecamere. Su Mediaset Extra va in onda la diretta del programma.

Grande Fratello Vip: il caso della diretta interrotta

Come scrive Fanpage, per alcuni minuti si è visto solo il logo del Grande Fratello Vip, il noto occhio con la pupilla rossa, successivamente la regia ha deciso di mandare in onda alcuni momenti registrati, i cosiddetti “best of”. La diretta è poi ripresa normalmente per interrompersi nuovamente poco dopo. Chiaramente si tratta di problemi tecnici, infatti la regia ha deciso di mandare in onda un classico cartello di avviso: «Ci scusiamo per l’interruzione del programma. Le trasmissioni riprenderanno il prima possibile».

Grande Fratello Vip: il Codacons interviene nella vicenda di bullismo nei confronti di Marco Bellavia

Su Twitter gli hashtag #gfvip e #mediasetextra sono entrati in tendenza, ma questa non è una novità. Le recenti vicende avvenute durante il programma hanno spinto gli utenti a dubitare della comunicazione di Mediaset Extra riguardante i problemi tecnici e molti hanno sostenuto che stesse accadendo qualcosa nella trasmissione stessa. Alcuni, per esempio, hanno ipotizzato che potesse trattarsi dell’eliminazione di uno o più concorrenti.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del programma e soprattutto del tema della salute mentale e di Marco Bellavia, uno dei protagonisti di questa edizione che ha abbandonato la casa del Grande Fratello lo scorso sabato. Bellavia ha 57 anni ed è noto per essere stato il conduttore della trasmissione Bim bum bam, rivolto a bambini e ragazzi in onda dal 1981 al 2002. Prima di iniziare a partecipare al programma, Bellavia aveva comunicato alla produzione di avere dei problemi di salute mentale non meglio specificati. Bellavia aveva fatto affidamento sulla possibilità di trovare supporto e comprensione da parte degli altri concorrenti, purtroppo così non è stato perché Bellavia è stato più volte aggredito verbalmente e bullizzato dagli altri concorrenti costringendo Bellavia a prendere la decisione di abbandonare la trasmissione.

Nella vicenda è intervenuto anche il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) che ha annunciato di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), «chiedendo di aprire una indagine alla luce della possibile fattispecie di violenza privata, accertando le responsabilità del concorrenti del GfVip e, per concorso, degli autori, del conduttore Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset». All’AGCOM l’associazione chiede invece di adottare provvedimenti e sanzioni contro Mediaset per la possibile violazione delle disposizioni in materia di programmi televisivi.