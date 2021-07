Perché la Rai può trasmette la cerimonia d’apertura di Tokyo 2020 solo in tv

C’era grande attesa per la cerimonia apertura Tokyo 2020. L’appuntamento olimpico attira sempre l’attenzione di molti appassionati e curiosi che sono pronti a lunghe maratone per seguire in diretta ogni singolo istante dei Giochi. E oggi, il primo giorno ufficiale (anche se alcune competizioni sono già iniziate), in molti si sono collegati sul sito di RaiPlay per andare a seguire, online, la diretta trasmessa anche su RaiDue. Per loro, però, un’amara sorpresa.

LEGGI ANCHE > La bufala dei letti anti-sesso nel villaggio olimpico di Tokyo 2020

Collegandosi al portale streaming della televisione pubblica, infatti, gli utenti si sono trovati davanti agli occhi questo messaggio: «Siamo spiacenti. Rai non detiene i diritti per lo streaming di questo contenuto».

La pagina da cui arriva questo messaggio è quella che serve per vedere – in streaming online – RaiDue. E, infatti, accendendo il proprio televisore e collegandosi al secondo canale ecco arrivare le immagini della cerimonia apertura Tokyo 2020. Musica, fuochi d’artificio, balli e Nazioni che sfilano in divisa (l’Italia è stata la 18esima a “scendere in campo” con le divise firmate Armani), come da tradizione.

Cerimonia apertura Tokyo 2020 su RaiDue e non RaiPlay

Questione di diritti. Come abbiamo già imparato a vedere con il calcio italiano (Serie A e Serie B, in particolare) da anni il bando per acquisire i diritti di trasmissione non riguardano più solamente la televisione (tramite digitale terrestre o satellitare). Da qualche anno, infatti, esiste anche l’apposito “pacchetto” per la trasmissione in streaming online. E la Rai non li ha, quindi su RaiPlay non è stata trasmessa la cerimonia. Sui tradizionali canali televisivi, invece, saranno trasmesse 200 ore di contenuti dedicati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

E chi non ha un televisore, si trova in luoghi sprovvisti di tv o semplicemente vuole gustarsi ogni singolo istante delle Olimpiadi? Certamente non potrà farlo utilizzando RaiPlay. Per l’Italia, infatti, il pacchetto dello streaming sono nelle mani di Discovery+ (proprietaria anche di Eurosport che trasmetterà il tutto in diretta e in replica). Per questo motivo seguire le Olimpiadi in streaming non sarà gratis, ma occorrerà sottoscrivere un abbonamento (chi ha già rinnovato Dazn troverà anche in canali Eurosport inclusi).

(foto: da diretta RaiPlay)