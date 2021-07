La nuova presidente Rai è Marinella Soldi

È stata eletta la nuova presidente Rai del consiglio di amministrazione ed è Marinella Soldi, per la quale la Commissione parlamentare di Vigilanza sul servizio pubblico ha dato voto favorevole.

Chi è Marinella Soldi

Marinella Soldi era stata indicata da Draghi per la presidenza nei giorni passati e questa mattina ha ottenuto ufficialmente l’incarico. Ma chi è questa donna? Originaria di Firenze, si è trasferita a Londra con la famiglia quando era ancora una bambina, qui ha conseguito la laurea presso la London School of Economics e il master all’Insead di Fontainebleaued, che l’hanno condotta a Mtv Europa. Successivamente, rientra in Italia e fonda una società di coaching per dirigenti. Marinella Soldi non è nuova dei Consigli di amministrazione, è infatti stata parte di quello di Nexi, Ferragamo, Italmobiliare e Ariston Thermo. Penultimo incarico quello del 2019, quando viene chiamata alla presidenza della Fondazione Vodafone, sino ad oggi, 21 luglio, giorno in cui è stata eletta come presidente Rai.

I voti per la presidente Rai

Come riporta il Corriere, i voti favorevoli nei confronti di Marinella Soldi sono stati 29, cinque quelli contrari e tre le astensioni. Ma per l’elezione servivano una maggioranza di due terzi, ovvero almeno 27 voti su 40, che la nuova presidente ha ampiamente ottenuto. La sua presidenza era stata indicata dal presidente Mario Draghi, insieme a quella di Carlo Fuortes come amministratore delegato della Rai, e – nel caso di Marinella Soldi – non si tratta di un nome proprio nuovo per la Rai; nel 2015 anche l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi voleva la manager di Discovery a guidare quella che i giornali definivano la Rai renziana.

Proprio nei giorni passati aveva fatto discutere la scelta dei membri del Consiglio di amministrazione Rai, la cui nomina spetta al Parlamento. Gli eletti sono stati Alessandro di Majo e Igodr De Biasio al Senato, invece alla Camera Francesca Bria e Simona Agnes. La nomina di Agnes ha portato all’esclusione del membro dell’opposizione Giampaolo Rossi, unico esponente di Fratelli d’Italia. Uscita che la leader del partito Giorgia Meloni ha etichettato come «scandalosa e senza precedenti».

Sulla nuova presidenza si sono espressi i vari partiti e il Pd ha ritenuto che con Marinella Soldi la Rai può intraprendere «quel percorso di rilancio sempre più necessario e urgente».