E ora i social network invocano la telecronaca di Bruno Pizzul

Lo storico giornalista della Rai, voce della nazionale per tanti anni, è stato rievocato nel giorno in cui si è saputo della positività di Alberto Rimedio

L’hashtag di tendenza è #vogliopizzul. Nel giorno in cui Alberto Rimedio, positivo al coronavirus, ha dovuto rinunciare alla telecronaca della finale Italia-Inghilterra, sui social network tantissimi utenti – anche verificati – hanno rievocato il nome dello storico giornalista della Rai Bruno Pizzul. Testimone di diverse partite della Nazionale italiana (sebbene in un periodo non particolarmente vincente per gli azzurri), l’83enne ha accompagnato tantissimi tifosi nelle sofferenze calcistiche del Bel Paese. Ora, nell’epoca dei social network, la sua voce analogica è tornata in auge a grandissima richiesta.

La grande richiesta per Bruno Pizzul telecronista della finale di Euro 2020

L’idea, tra l’altro, non è peregrina. Qualcuno, infatti, ci ha già pensato. A Cormons (in provincia di Gorizia), la popolazione locale si radunerà intorno a un maxischermo. E a quel punto, per qualche minuto, la voce di Pizzul – privatamente – tornerà a tuonare a ogni folata dei giocatori azzurri. Ma per il suo ritorno in Rai, nonostante le pressanti richieste sui social network, non se ne parla.

Bruno Pizzul! Date a Bruno Pizzul la telecronaca di Inghilterra-Italia! Eviterete faide a @RaiSport e darete un’altra possibilità a Brunone di portare a casa il trofeo che gli manca! #9luglio — Luca Bottura (@bravimabasta) July 9, 2021

Gli italiani sono divisi sull’ipotesi di avere Bruno Pizzul a Wembley per la telecronaca di #ItaliaInghilterra. Da una parte ci sono quelli favorevoli, dall’altra quelli favorevoli colle lacrime agli occhi – lacrime di pura nostalgia, eh. 😯#voglioPizzul#Brustalgia pic.twitter.com/LL3CwmCQdf — Mr. Efis (@MrEfis79) July 9, 2021

Pizzul, infatti, ha dichiarato all’agenzia di stampa LaPresse: «Lusingato – ha detto -, ma non è il momento. Né è una cosa fattibile. Ringrazio tutti coloro che hanno manifestato grande affetto nei miei confronti. Ma francamente la cosa non è nemmeno da prendere in considerazione. Comunque, se tanta gente lo vuole, significa che qualche bel ricordo lo abbiamo lasciato».

Foto IPP/Massimiliano Stucchi