Il vecchio adagio dice “squadra che vince non si cambia”. Eppure, almeno dal punto di vista giornalistico, le cose non potranno andare così per quanto riguarda la finale Italia-Inghilterra. Il telecronista ufficiale della nazionale italiana di calcio della Rai, Alberto Rimedio, è risultato positivo al coronavirus. Non sarà lui, dunque, a commentare l’ultimo atto degli azzurri a Wembley.

Alberto Rimedio positivo al Covid-19, salta la sua telecronaca per Italia-Inghilterra

Nella giornata di oggi si è avuta notizia della positività di tre giornalisti al seguito della nazionale positivi al coronavirus. Questa informazione ha fatto immediatamente scattare le misure di sicurezza previste nel ritiro degli Azzurri (che erano rientrati a Coverciano in via del tutto prudenziale, visto l’aumento dei contagi in Gran Bretagna, causato dalla variante Delta del coronavirus). Al momento, al centro tecnico toscano sono in corso le operazioni di sanificazione, mentre saranno effettuati controlli di rito sui nazionali che – comunque – sono vaccinati.

Alberto Rimedio segue la nazionale di calcio da 7 anni. Ha attraversato i momenti più bui, come quello della mancata qualificiazione al mondiale in Russia. Per questo, dal punto di vista giornalistico, sarebbe stato gratificante per lui raccontare l’ultimo atto di Euro 2020, con gli azzurri protagonisti. Invece, la sua positività al coronavirus lo costringerà a rinunciare: la Rai dovrà cambiare voce narrante. Possibile, quindi, che la telecronaca di Italia-Inghilterra venga affidata a Stefano Bizzotto, uno dei giornalisti Rai più esperti. Ma non si escludono altre soluzioni. Il direttore di RaiSport Auro Bulbarelli sta valutando il da farsi proprio in queste ore. Il conto alla rovescia per la finale di Wembley, del resto, è iniziato.

FOTO IPP/Massimo Rana