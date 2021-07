È Carlo Fuortes il nome scelto da Mario Draghi e Daniele Franco per il ruolo di ad Rai: la proposta sarà presentata dal maggiore azionista di viale Mazzini, il ministero dell’Economia, nell’assemblea convocata il prossimo 12 luglio in seconda battuta. Come riporta l’agenzia di stampa Lapresse, il manager ed economista è attualmente sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013, confermato fino al 2025. Da più di vent’anni svolge studi e consulenze sui temi dell’economia della cultura, con riferimento alla gestione dei teatri, musei e dei beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e cinema per conto di imprese pubbliche e private, enti locali, musei statali e comunali, sovrintendenze, associazioni di settore e Istituzioni culturali.

LEGGI ANCHE –> La Rai di Draghi vuole fare la rivoluzione digitale

Nato nel 1959 a Roma, Carlo Fuortes è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, allievo di famosi economisti come Paolo Sylos Labini e Luigi Spaventa. Ha insegnato Sistemi organizzativi dello spettacolo dal vivo (corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo dell’Università Roma Tre). Dal 2011 al 2019 è Segretario Generale dell’Associazione per l’Economia della Cultura. Dal 2003 al 2015 è stato Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, gestendo l’Auditorium Parco della Musica. Dal 2012 al 2013 è stato Commissario Straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. È stato Direttore Generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma dal 2002 al 2003. È stato Consigliere d’amministrazione del Teatro di Roma dal 1998 al 2001 e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma dal 2007 al 2011. Nel luglio 2015 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Legion d’Onore della Repubblica di Francia e, nel dicembre 2015, del ‘Franco Cuomo International Award’ per la sezione Teatro. Nel marzo 2016 è nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi Roma Tre Palladium. Nell’aprile 2016 viene nominato Commissario Straordinario della Fondazione Arena di Verona, incarico riconfermato nell’ottobre 2016 e concluso nell’ottobre 2017.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]